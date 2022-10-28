Şilluris yargılanıyor

Güney’de, “Altın Pasaport” olarak adlandırılan, yabancı ülke vatandaşlarına yatırım karşılığı “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesiyle yapılan usulsüzlükler konusunda Rum Meclisi eski Başkanı Şilluris, yargı önüne çıktı



Güney Kıbrıs’ta, yabancıların vatandaş yapılmaları konusunda El Cezire (Al Jazeera) televizyonunun hazırladığı haberde görüntüleri ve röportajları yayımlanan, akabinde de haklarında dava açılan Rum Meclisi eski Başkanı Dimitris Şilluris, eski AKEL milletvekili Hristakis Cioannis, avukat Andreas Pittacis ve “Cioannis Şirketi” üst düzey yöneticisi Andonis Andoniu’nun davaları önceki gün Lefkoşa Rum Ağır Ceza mahkemesinde başladı.

Gerek “Al Jazeera” televizyonunun röportajı, gerekse yabancı yatırımcıların ve işadamlarının vatandaşlığa alınmaları çerçevesinde yaşanan olaylarla ilgili ceza davasının dört sanığının, önceki gün ilk kez Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hazır bulunduklarını yazan Alithia gazetesi, davanın bir sonraki duruşmasının 30 Kasım’a ertelendiğini belirtti.

Sanıkların dava görülene kadar teminatla serbest bırakıldığını anımsatan ve dört sanığın da beş suçlamayla karşı karşıya olduğunu yazan gazete, Rum Meclisi eski Başkanı Dimitris Şilluris’in avukatının, önceki günkü duruşmada, Şilluris’in “büyük harflerle suçsuz olduğunu söylediğini” belirttiğini aktardı.



