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Şilluris, dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı değil

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Başsavcılığın, konu hakkında araştırma başlatma kararı üzerine Rum Meclis Başkanı Şilluris, Başsavcı Yorgos Savvidis’e gönderdiği mektupta “gerekli görür ve milletvekilliği dokunulmazlığımın kaldırılması talebiyle Yüksek Mahkeme’ye başvurursanız buna herhangi bir itirazım olmaz” bilgisini verdi

Şilluris, dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı değil

El Cezire televizyonunun, “altın pasaport” adıyla da bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması kapsamında, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovannis ve avukat Andreas Pittacis’in kriminal yabancılara vatandaşlık sattığını gösteren skandal videosu üzerine Rum tarafında yaşanan siyasi depremin artçıları sürüyor.

Rum polisinin El Cezire’nin yayını üzerine araştırma başlattığını duyuran Rum radyosuna göre, Meclis Değerler ve Kurumlar Komitesi protesto için bugünkü toplantısını erteledi. Dimitris Şilluris ise Başsavcı’ya, gerek görmesi halinde dokunulmazlığının kaldırılmasına itiraz etmeyeceğini bildirdi.

Şilluris El Cezire’nin ilgili videosunun ortaya çıkmasından sonra Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmeyeceğini ancak fiilen görev yapmayacağını daha önce açıklamıştı. Başsavcılığın, konu hakkında araştırma başlatma kararı üzerine Şilluris, Başsavcı Yorgos Savvidis’e gönderdiği mektupta “gerekli görür ve milletvekilliği dokunulmazlığımın kaldırılması talebiyle Yüksek Mahkeme’ye başvurursanız buna herhangi bir itirazım olmaz” bilgisini verdi.

Rum Meclisi Değerler ve Kurumlar Komitesi, El Cezire’nin ortaya çıkardığı son skandalı protesto etmek için bugünkü birleşimini erteleme kararı aldı.

Komite Başkanı DİSİ Milletvekili Zaharias Zahariu bugünü birleşimi yapmayarak, politika sahasında onurlu insanlar da bulunduğu mesajını vermek istediklerini açıkladı.  

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