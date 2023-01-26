Silahlanmaya 3 yılda 500 milyon Euro

Silahlanmaya doymayan Rum tarafı, Rum Ordusu’na silah alımı için 500 milyon Euro ile son 20 yılın en büyük harcama bütçesini ayırıyor. Buna göre RMMO’ya insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, tanksavar füze sistemleri, 6 adet saldırı helikopteri alınacak

Rum Yönetiminin, Rum Millî Muhafız Ordusu’na (RMMO) silah alımı için 2021-2023 döneminde, 500 milyon Euro ile son 20 yılın en büyük harcama bütçesini ayırıyor.

Güney’de yayımlanan Politis ve diğer gazeteler Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in 2,5 yıllık bakanlığı dönemindeki icraatlarını anlattığı basın toplantısındaki açıklamalarına yer verdi.

Savunma Bakanlığı’nın bütçesinde silah sistemi alımları için ayrılan ödeneklerin 2020’ye kadar 100 milyon Euro’yu aşmadığını ancak özellikle 2023’te Savunma 170 milyon Euro ödenek ayrıldığını, bu ödeneğin 2022’de 165 milyon, 2021’de 145 milyon Euro olduğunu yazdı, “kısacası, silahlanma programları için harcamalar 2020-2023 döneminde 500 milyon Euro’ya dayanacak” ifadesini kullandı.

Habere göre, yapılmakta olan yeni sözleşmelerin insansız hava araçları (İHA) ve “anti-drone” (insansız hava araçlarını önleme) sistemleri, modern hava savunma sistemleri, tanksavar füze sistemleri, Airbus Helicopters şirketinin 6 adet H145M tipi hafif saldırı helikopterleri - 6 adet daha alma hakkıyla birlikte- alımını içeriyor. Yeni Fransız helikopterlerinin teslim alınmasıyla birlikte Rus yapımı Mi-35 tipi Rus helikopterleri, imzaladığı satış anlaşması uyarınca Sırbistan’a verilecek. Rum Savunma Bakanlığı Fransız helikopterleri alımı için geçen haziran ayında 140 milyon Euro’luk anlaşma imzalamıştı.

Gazete seferîlerin, seferberlik çağrılarına uymaması sorununu gidermek maksadıyla ceza sisteminin hayata geçirilmesinden sonra 11 bin 710 seferinin birliklerine katıldığını, 4 bin 561 seferinin ise yurtdışında çalıştığını veya öğrenci olduğuna dair muteber kanıt sunduğunu belirtti, asker kaçaklarının da yine uygulanan ceza önlemleri ile yüzde 1,8’e gerilediğini ekledi.

