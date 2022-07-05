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Seyir halindeki araçta bomba patladı

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Seyir halindeki araçta bomba patladı

 Larnaka’ya bağlı Oroklini’de bu sabah 05.30’da meydana gelen olayda, seyir halindeki van tipi araçta bomba patladığı belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, seyir halindeki van araçta bombanın patlaması sonucu 30 yaşındaki yabancı uyruklu araç sürücüsü yaralandı.

Patlama sonucu yaralanan 30 yaşındaki araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken hastanede yapılan tetikler sonucunda sürücünün elinden yaralandığı tespit edilerek, ameliyata alınması bekleniyor.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı da ifade edildi.

Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu yaptığı açıklamada, olayın; 30 yaşındaki araç sürücüsünün, arabayı hareket ettirdikten ve 500 metre sürdükten sonra patlamanın gerçekleştiğini belirtti.

Polis, bombanın çeşidi ve ateşlendiği şeklin belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatırken bölgedeki kameraları da incelemeye aldı.

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