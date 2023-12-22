Savcının evine bombalı saldırı düzenlendi

Baf’ta, 58 yaşındaki savcının evine kimliği belirsiz şahıslar tarafından çarşamba gecesi bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, mutfak girişine yerleştirilen bombanın büyük bir gürültüyle patladığını ve camların kırıldığını, o sırada mutfakta bulunan savcının da yaralanarak, hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Gazete, patlamanın Baf’ın merkezinde bile duyulduğunu ve polisin, evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığını kaydetti.

Haberde, savcının ilk ifadesinde herhangi bir tehdit almadığını ve saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini söylediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in de, bombalı saldırının endişe verici olduğunu söylediğini yazdı.

