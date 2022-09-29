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“Saudi Aramco” Güney Kıbrıs’ta yatırım fonu kuruyor

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“Saudi Aramco” Güney Kıbrıs’ta yatırım fonu kuruyor
“Saudi Aramco” şirketinin Güney Kıbrıs’ta yatırım fonu kuracağı ve bunun kurulmasının Güney Kıbrıs’ın rekabetçi uluslararası yatırım fonu merkezi olarak vurgulanmasına ilişkin çabaları destekleyecek yönde olduğu ifade edildi.
Politis gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Yatırım Fonu Derneği (CIFA) Başkanı Andreas Yasemidis, dün bir radyo programında yaptığı açıklamada, “Saudi Aramco” şirketinin Güney Kıbrıs’a gelişinin, “MUFG Investor Services’ın” (Mitsubishi) de Rum kesiminde bulunmasıyla birlikte, daha fazla yatırım fonunun ülkeye çekilmesi çabası açısından iyi olduğunu, çünkü bu iki büyük şirketin de “çapa” görevi gördüğünü ve başka büyük oyuncuların dikkatini de ülkeye yönelttiğini sözlerine ekledi.
 
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