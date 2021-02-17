Salgının Rum ekonomisine zararı 1 milyar Euro'yu geçti

Avrupa İstatistik Birimi’nden yapılan açıklamada, Rum İstatistik Dairesi’nin elindeki bilgiler temelinde 2019 GSYİH’in 22, 29 milyar Euro (rayiç fiyatlara göre) olduğu için Güney Kıbrıs’ın toplam zararının tahmini 1, 14 milyar Euro olduğu kaydedildi

Avrupa İstatistik Birimi’nden dün yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün Rum ekonomisine zararının 1 milyar Euro’nun üzerinde olduğu, Rum İstatistik Dairesi’nin de Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYİH) yüzde 5,1 daralma açıkladığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Avrupa İstatistik Birimi’nden yapılan açıklamada, Daire’nin elindeki bilgiler temelinde 2019 GSYİH’in 22, 29 milyar Euro (rayiç fiyatlara göre) olduğu için Güney Kıbrıs’ın toplam zararının tahmini 1, 14 milyar Euro olduğu kaydedildi.

Rum İstatistik Dairesi de 2020’de ekonomideki büyüme hızının 2019’a kıyasla yüzde -4,5 olduğu ve Rum ekonomisinin 2020’yi yüzde 5,1 daralma ile kapattığı, GSYİH’deki daralmaya otel-restoran, imalat, mevsimsel ve perakende ticaret gibi alanların sebep olduğu belirtildi.