Saldırının nedeni araştırılıyor

25 yaşındaki Kıbrıslı Türk Asya Karaali’nin Ay. Napa’da darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki Rum sessizliğini koruyor. Olay esnasında Karaali’nin yanında bulunan bir Kıbrıslı Türk arkadaşının arabasından sopa çıkardığı ve söz konusu Kıbrıslı Türke de dava açılacağı belirtildi

Asya Karaali isimli 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç kızın, geçtiğimiz Cuma günü Ay. Napa’da darp edilmesi olayıyla ilgili gelişmeler, Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer almaya devam ediyor.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Saldırının Nedenlerini Arıyorlar” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum polisinin, geçtiğimiz Cumartesi sabah saatlerinde 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk Asya Karaali aleyhinde gerçekleştirilen kabul edilemez ve kınanması gereken saldırının arkasında bulunan nedenleri aramayı sürdürdüğünü yazdı.

Olayla ilgisi bulunan 22 ve 30 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rum’un gözaltında tutulmaya devam edildiğini, öte yandan basına yansıyan yeni videoda görülen üçüncü bir kişinin daha olayla ilgili olarak arandığını yazan gazete, olaya çok fazla karışmayan üçüncü kişiyle ilgili detayların bilinmediğini belirtti.

Genç kızın önceki akşamüzeri ek ifade verdiğini ve olayın faillerini teşhis etmeye çağrıldığını kaydeden gazete, tutuklanan iki Kıbrıslı Rum’un ise sessizliğini koruduğunu ve söyleyeceklerini mahkeme karşısında ifade edeceklerini belirttiklerini iletti.

Gazete, “Mağusa Polisine” bağlı soruşturma memurlarının, tam olarak ne olduğunu netleştirmek aynı zamanda olayın arkasında ırkçı nedenler olup olmadığını açıklığa kavuşturma çabası içerisinde, basında yer alan iki videonun haricinde bölgedeki başka kameraları da mercek altına aldığını ve görgü tanıkları aradığını da yazdı.

Habere göre “Mağusa Polisi Basın Sözcüsü” Stiv Theodolu ise açıklamasında, bu aşamada tüm olasılıkların araştırıldığını söylerken, tutuklanan iki kişinin geçtiğimiz Pazar “Mağusa Kaza Mahkemesine” sevk edildiğini ve 4 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini belirtti.

Gazete, zanlıların gözaltı kararının bugün sona ereceğini ve gün içerisinde gözaltı kararının uzatılıp uzatılmayacağı veya aleyhlerinde dava açılıp açılmayacağına karar verileceğini kaydetti.

25 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün arkadaş grubunda yer alan ve ortaya çıkan yeni videoda arabasından saldırı aleti çıkardığı görülen Kıbrıslı Türk aleyhinde de ceza davası açılacağını kaydeden gazete, bahse konu kişinin tespit edildiğini, arabadan çıkardığı şeyin sopa olduğunu kabul ettiğini aynı zamanda bunu polise teslim ettiğini bildirdi.

Gazeteye göre Rum polisinden bir “kaynak” ise açıklamasında, internette dolaşan iki videonun kavganın öncesinde ne olduğunu değil de kavganın başladığı anı gösterdiğini, bununla birlikte yapılan araştırmanın amacının, kavganın öncesinde ne olduğunun öğrenilmesi olduğunu ekledi.

