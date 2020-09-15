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Sahte Covid-19 belgeleriyle Kuzey'e geçmeye çalışan beş kadın tutuklandı

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Sahte Covid-19 belgeleriyle Kuzey'e geçmeye çalışan beş kadın tutuklandı
Rum basınında bugün yer alan bir haberde, dün akşamüzeri tasarruflarındaki sahte Covid-19 belgeleriyle “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısından Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışan Nepalli beş kadının, Rum polisi tarafından tutuklandığı haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ev hizmetlisi statüsünde bulunan ve iş aramak için Kuzey Kıbrıs’a geçmek isteyen Nepalli beş kadının, tasarruflarındaki Covid-19 testlerinin sahte olduğunun anlaşılmasının ardından tutuklandıklarını ve mahkemeye sevk edilerek 8 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini yazdı.
Kadınların sorgulanmaları esnasında, test sonuçlarının kendilerine elektronik postayla geldiğini ve kimin gönderdiğini bilmediklerini belirttiklerini yazan gazete, Rum polisinin olayın arkasında bahse konu kişilerle işbirliği yapan başka kişilerin olup olmadığını araştırdığını ekledi.
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