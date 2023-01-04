Sahillerdeki uyuşturucunun sırrı ne?

Kıbrıs’ta son günlerde, içerisinde 100 kilodan fazla uyuşturucu madde bulunan paketler tespit edilmesiyle ilgili mesele, gizemini korumaya devam ediyor

Rum basınında dün yer alan bir haberde, Kıbrıs’ta, “Mağusa’nın kuzey ve güneyindeki sahillerde” son günlerde, içerisinde 100 kilodan fazla uyuşturucu madde bulunan paketler tespit edilmesiyle ilgili meselenin, gizemini korumaya devam ettiği haber verildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “100 Kilo Kenevir Kıyıya Vurdu” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi makamlarının şu ana kadar 30 kilo kenevir tespit ettiğini, KKTC polisinin ise geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada, 75 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladığını anımsattı.

En olası senaryonun, Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında seyreden bir geminin, gemide tespit edilmemesi için uyuşturucu maddeyi denize boşalttığı yönünde olduğunu yazan gazete, konuyla ilgili olarak uyuşturucuyla mücadele birimi yanı sıra İnterpol ve Europol’un de bilgilendirildiğini, aynı zamanda bilgi takası yapılması için, suçlarla ilgili iki toplumlu teknik komiteyle de temasa geçildiğini belirtti.

Rum polisinin, kıyıya vuran uyuşturucu maddelerin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için yeni yılda “Mağusa” bölgesinin kıyı şeridinin tamamında operasyon yaptığını ve iki kilo uyuşturucu madde daha tespit ettiğini kaydeden gazete, 20-30 Aralık tarihleri arasında 28 kilo uyuşturucu daha tespit edildiğini anımsattı.

Politis gazetesi ise haberinde, şu ana kadar adanın kuzey ve güney sahillerinde kıyıya vuran uyuşturucuların toplam miktarının 105 kilo olduğunu ve bunun son yıllarda Kıbrıs’ta ele geçirilen en büyük miktarlardan biri olduğuna işaret etti.

