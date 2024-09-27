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Sağ dizinden ameliyat olması gerekirken soldan ameliyat edildi

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Sağ dizinden ameliyat olması gerekirken soldan ameliyat edildi
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Güney Kıbrıs’ta özel bir hastanede, sağ dizinden ameliyat olması gereken bir genç, sol dizinden ameliyat edildi.
Alithia gazetesi, özel bir kliniğe sağ dizindeki şikayetler için başvuran ve ameliyat olması gereken bir gencin, yanlışlıkla sol dizinden ameliyat edildiğini yazdı.
Gazete, söz konusu gencin hem doktor hem de hastane hakkında şikayetçi olduğunu belirtirken daha fazla ayrıntıya ise yer vermedi.
 
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