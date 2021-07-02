Ryanair, Güney Kıbrıs'tan 36 noktaya uçuş gerçekleştirecek

Fileleftheros gazetesi, “Ryanair” havayolu şirketinin, bugüne kadar Güney Kıbrıs için en yüksek lokasyon sayısını açıkladığını yazdı.

Gazete, Ryanair şirketinin 2021 yaz programını dün kamuoyuna duyurduğunu, şirketin 6’sı yeni olmak üzere toplamda 36 noktaya uçuş gerçekleştireceğini açıkladığını aktardı.

Habere göre şirket, Baf havaalanından Bolonya, Bari, Rodos ve Londra’daki Stansted Havaalanı’nın da aralarında bulunduğu 36 noktaya Baf ve Larnaka Havaalanlarından uçuş gerçekleştirecek.