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Rusya’dan cami saldırısına tepki

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Limasol'daki camiye yapılan saldırı konusunda duyduğu endişeyi dile getirdi. Bakanlık Sözcüsü Zaharova, bu tür faaliyetleri, "cezalandırılması gereken, kesinlikle kabul edilemez  ayrıca “barbarca eylemler olarak nitelendirdi

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Rusya’dan cami saldırısına tepki
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Limasol'daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisine yapılan saldırı konusunda duyduğu endişeyi dile getirdi. 
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Maria Zaharova'nın, basına yönelik haftalık bilgilendirmesi çerçevesinde  camii saldırısı ile ilgili açıklamalarda da bulunduğunu yazdılar.
Habere göre, Zaharova açıklamasında bu tür faaliyetleri, "cezalandırılması gereken, kesinlikle kabul edilemez  ayrıca ele alınması gereken barbarca eylemler" olarak nitelendirdi. 
Molotof kokteylleriyle geçtiğimiz Ağustos ayında Limasol'daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisine yapılan saldırı gibi her türlü saldırının toplum için tehlikeli olduğunu söyleyen Zaharova özellikle Kıbrıs'ta dini dengenin korunmasının büyük bir önem taşıdığını ifade etti. 
Zaharova bu belirli durumda dini bir yer saldırıya uğradığı zaman oldukça endişe verici bir durumun söz konusu olduğunu ifade eden Zaharova bunun ötesinde bu tür faaliyetlerin insan hayatlarını tehlikeye attığını inançlıların duygularını rencide ettiğini belirtti. 
"Kıbrıs liderliğinin anında ve yeterli tepki gösterdiğini söylemekte fayda bulunduğundan" da bahseden Zaharova  "Kıbrıs devletinin özellikleri göz önünde bulundurularak, dinler arası dengenin korunmasının ayrıca düzeni bozmak, ada halkını kendi aralarında bölmek, Kıbrıs sorununun çözüm perspektifini baltalamak isteyen dinamiklerin istismar unsuru haline gelebilecek gerilimin önlenmesi hedefinin çok daha acil olduğunun değerlendirildiğini ifade etti. 
 
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