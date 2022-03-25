Rusya'ya AB yaptırımlarının bedeli Güney'e ağır olacak

Rum yönetiminin, eksiksiz uygulayacağını açıkladığı AB yaptırımlarının Rum ekonomisine bedelinin büyük olacağı ancak bu bedelin, Rus oligarkları darbelemek için alınan önlemlerden değil, turizmle ilgili yaptırımlardan kaynaklanacağı kaydedildi

AB’nin Rusya için kararlaştırdığı ve Rum yönetiminin, eksiksiz uygulayacağını açıkladığı yaptırımların Rum ekonomisine bedelinin büyük olacağı ancak bu bedelin, Rus oligarkları darbelemek için alınan önlemlerden değil, turizmle ilgili yaptırımlardan kaynaklanacağı bildirildi.

Alihtia “Lefkoşa’da Rus ‘Kısa Devresi’” başlıklı haberinde iyi bilgili kaynaklara dayanarak yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması üzerinden Rum pasaportu almış olsalar dahi Rus oligarkların Güney Kıbrıs’a yatırım yapmadığı, “kara paralarını Güney Kıbrıs üzerinden aklamış olmalarının da Güney’e herhangi bir ekonomik katkı sağladıkları anlamına gelmediğine” dikkat çekti.

Habere göre, Rum Merkez Bankası eski başkanı Panikos Dimitriadis Güney Kıbrıs’ta, çok sayıda, ekonomik durumu güçlü ve çoğu “altın pasaport” sahibi Rus bulunduğunu, Güney Kıbrıs’ı para finans merkezi olarak kullanan Rus şirketlerinin faaliyet göstermekte olduğunu belirterek bu durumun endişe ve soru işareti yarattığına dikkat çekti.

Haberde Güney Kıbrıs’ın, 800 binden fazla Rus turisti kaybedeceği için turizm ürününün yüzde 20-25’ini yitireceğini, bunun da Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 1,5’ine tekabül ettiği kaydedildi.

ŞİRKETLER RUSYA’DAN GÜNEY’E…

Aynı gazete “Toplam 470 Çalışanı Olan Üç Dev Amerikan Şirketi Rusya’dan Geliyor” başlıklı haberinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren dev ölçekteki üç ABD şirketinin, çalışmalarının bir bölümünü Rusya’dan Güney Kıbrıs’a taşıma kararı aldığı, hem kurumsal yerleşimleri hem de 470 çalışanlarının ikameti için bina aradıklarını bildirdi.

Gazeteye göre Güney’de faaliyet gösteren bir emlak şirketinin CEO’su, faaliyetlerinin bir bölümünü Güney Kıbrıs’a taşımaya karar veren Amerikan şirketlerinin, bir miktar çalışanının Rus kökenli olduğunu, bunların büyük bölümünün Güney’e aileleriyle birlikte taşınmak niyetinde olduğunu söyledi. Adı belirtilmeyen Amerikan şirketlerinin Lefkoşa’nın Rum kesimi, Limasol ve Larnaka’da ofis, konut ve apartman aradığı ancak kira bedellerinin Limasol’a göre yarı fiyata olduğu Lefkoşa’nın Rum kesimini tercih ettiklerini söyledi.

Öte yandan Haravgi “Rus ve Ukrayna Şirketleri Personellerini Kıbrıs’a Taşıyor” başlıklı haberinde merkezleri Rusya ve Ukrayna’da bulunan birçok işletmenin, personellerini Güney Kıbrıs’a taşıdığını, bu nedenle özellikle Limasol’da konut talebinde artış yaşandığını yazdı.

Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki emlak sektörü için önemli bir Pazar olduğunu, bu ülkeye uygulanan yaptırımların ve rubledeki döviz kuru, enflasyon ve yaptırımların Rum emlak piyasasına uzun vadede büyük etkiler yapacağını yazan gazete en çok etkiyi de lüks konut piyasası olduğuna dikkat çekildi.