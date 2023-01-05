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Rusya Kilisesi, Yeorgios’un törenine temsilci göndermiyor

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Rum Ortodoks Kilisesi’nin yeni Başpiskoposu Yeorgios’un “taç giyme” törenine Ukrayna’dan iki piskopos katılacak ancak Rusya Kilisesi temsilci göndermeyecek

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Rusya Kilisesi, Yeorgios’un törenine temsilci göndermiyor
Rum Ortodoks Kilisesi’nin yeni Başpiskoposu Yeorgios için 8 Ocak’ta düzenlenecek “taç giyme” törenine Ukrayna’dan iki piskopos katılacağı, Rusya Kilisesi’nin ise temsilci göndermeyeceği bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros’un haberine göre Rusya Kilisesi, taç giyme törenine davet edilmiş olmasına Ukraynalı piskoposların katılacak olması nedeniyle, Ukrayna Kilisesi’ni dolaylı yoldan tanımış olma kaygısıyla törene temsilci göndermemeyi "tercih etti".
Rum Ortodoks Kilisesi ile Rus Ortodoks Kilisesi arasındaki ilişkiler Rum Başpiskopos’un, daha önce Rus Kilisesi’ne bağlı olan Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığını kabul ederek Kiev Başpiskoposu Epifanio’yu anması nedeniyle bozulmuştu.
Habere göre 8 Ocak saat 16.00’da düzenlenecek törene Atina Başpiskoposu İeronimos yanında, Fener Rum Patrikhanesi, yarı-bağımsız Girit Kilisesi, Antakya patrikhanesi, Sina Dağı Kilisesi’nden temsilciler katılacak.
Gazete törene katılmak üzere Güney’e gidecek olan Ukraynalı piskoposların,  Rum tarafında yaşayan Ukraynalılar için Başpiskoposluktaki eski Ay. Yoanni Katedralinde Noel ayini düzenlemek için izin istediği, Rum Ortodoks Kilisesi’nin de izin verdiğini haberine ekledi.
 
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