“Rusya için başka seçeneğimiz yoktu”

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın tutum değiştirdiğini söyledi. Rum lider Anastasiadis ise, Rusya’nın Kıbrıs sorunundaki tutumundan dolayı minnettar olduklarını ancak uluslararası hukuk çiğnendiği zaman başka seçeneklerinin olmadığını belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rum Haber Ajansı’nın “Rusya’nın, diğer emperyalist güçler gibi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi ülkeleri etkileyen, uluslararası hukuku çiğneyen, toprak işgal etmeye ve sınır değiştirmeye çalışan bir ülke olarak tavır sergilediğine inanlar için ne söylemek istersiniz” şeklindeki soruya yanıt verdi.

Lavrov, “Yunanistan ve Kıbrıs’ın daha çok ne çektiğini bilmiyorum, biz Yunanlılar ve Kıbrıslılar ile her zaman çok yakın dost olduk, bu ülkelerin liderlikleriyle var olan değişimleri(tutum değişikliği) kendilerinin de belirtmesi ve kaydetmesi doğaldır” şeklinde konuştu.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın tutum değiştirdiği” şeklindeki sözlerini yorumladı.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, gerek Anastasiadis gerekse Lavrov’un konuyla ilgili açıklamalarına yer verdiler.

Habere göre Anastasiadis, Rusya’nın Kıbrıs sorunundaki ilkelere dayanan tutumundan dolayı minnettar olduklarını ancak uluslararası hukuk çiğnendiği zaman başka seçeneklerinin olmadığını söyledi.

Anastasiadis, Avrupa Birliği gibi bazı birlik devletlerinin tedbirler aldıklarını, aynı zamanda dost ülke Rusya’nın, kendilerini Avrupa Birliği’nin kollektif kararlarına uymaya mecbur ederken kendilerinden Avrupa’nın “lekesi” bir diğer deyişle alınan tedbirlere karşı çıkan olmalarının beklenemeyeceğini ifade etti.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca Rusya ile dostane ilişkiyi ayrıca Kıbrıs sorunu konusunda yıllardır Rusya’nın sergilediği tutum ve anlayış için minnettarlığını da korumak istediğini dile getirdi.

Anastasiadis, uluslararası hukuk çiğnendiği zaman başka seçeneğin kalmadığını da ifade etti.

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Politis gazetesi ilgili haberi “Anastasiadis’in Lavrov’a Yanıtı: AB Üyesi Devlet Olarak İşgalcileri Desteklemiyoruz” başlığıyla aktarırken Moskova’nın Güney Kıbrıs’ı kesin olarak addettiğini bu nedenden dolayı, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’nın aleyhine olan yaptırımların Güney Kıbrıs tarafından destekleneceğini beklemediğini, Lavrov’un ayrıca Rusya’nın aşağı yukarı kendisini savunduğundan bahsettiğini yazdı.

Gazete Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderliklerinin değişiminden söz ettiğini, Anastasiadis’in ise Güney Kıbrıs’ın AB’nin “lekesi” olmasının mümkün olmadığını dile getirdiğini belirtti.

