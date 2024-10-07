Rusya, Güney’e tepkili

Rusya’nın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçisi Murat Ziazikov, AB’nin Rusya aleyhindeki yaptırım paketlerinin Rum kesimi tarafından uygulanmasından hayal kırıklığı duyduğunu söyledi

Rusya’nın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçisi Murat Ziazikov, Simerini gazetesine verdiği demeçte Avrupa Birliği’nin Rusya aleyhinde uyguladığı yaptırımların yanı sıra Kıbrıs sorunundan da söz etti.

Gazeteye demecinde Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya aleyhindeki yaptırım paketlerinin Rum kesimi tarafından uygulanmasından hayal kırıklığı duyduğunu ifade eden Ziazikov ancak “Bazıları ne kadar isterse istesin, bizi (Rusya ve Kıbrıs halklarını) tarihin karşı taraflarına götürmeyi asla başaramayacaklar” ifadesini de kullandı.

Gazeteye demecinde Rusya’nın Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili bilindik tezini değiştirdiğine dair söylentileri kışkırtıcı olarak da nitelendiren Ziazikov, Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne ilişkin ilkeleri hiçbir zaman sorgulamadıklarını ifade etti.

Mutlaka iki toplumun çıkarlarını da dikkate alarak, Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk çerçevesindeki kapsamlı, yaşayabilir ve adil çözümünden yana olmayı sürdürdüklerini ifade eden Ziazikov, Rusya’nın BM’nin, müzakere sürecinin yeniden başlaması konusundaki çabalarına her türlü gerekli desteği sağlamayı sürdürmeye hazır olduğunu da söyledi.

Ziazikov gerekli görülmesinden ötürü, Rusya’nın, Kuzey'de konsolosluk hizmetleri vermeye başladığını da ifade etti.

Ziazikov’un gazeteye demecinde, “işgal” terimini kullanmayıp adanın “kuzey” ve “güneyinden” söz ettiği ayrıca demecinin konsolosluk hizmetleriyle ilgili kısmında “ara bölge sınırındaki Kıbrıs Türk tarafı” ifadesini kullandığı da belirtildi.

