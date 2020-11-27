Rusya'da aranan suçlu Limasol'da yakalandı

Rus makamları tarafından dolandırıcılık ve bir suç grubunun örgütlenmesiyle ilgili bir davayla alakalı olarak aranan 33 yaşındaki bir şahsın, Limasol’da tespit edildiği haber verildi.

Bahse konu şahsın dün Rum Polisi tarafından Limasol’da tutuklandığını yazan Fileleftheros gazetesi, bahse konu kişinin başka kişilerle birlikte, çeşitli kişilerden aldığı 755 bin Euro’yu zimmetine geçirdiğini kaydetti.

Sözü edilen suçların 2015 ve 2018 yılları arasında Rusya’da gerçekleştiğinden söz edildiğini yazan gazete, Rus makamlarının 31 Ocak tarihinde bahse konu kişiyle ilgili bir tutuklama emri çıkardığını ve şahsın o tarihten bu yana arandığını belirtti.

Şahsın dün Rum Polisi tarafından tutuklanmasının ardından Rusya’ya iade edilmesiyle ilgili mahkeme sürecinin başlaması için Limasol Kaza Mahkemesi karşısına çıkarıldığını yazan gazete, mahkemenin Rus makamlarından ilgili yetkilendirme gelene kadar kefaletle serbest bırakılan şahsın seyahat belgelerine de el konulduğu kaydedildi.