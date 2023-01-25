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Ruslardan Limasol'da protesto gösterisi

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Limasol’da yaşayan bir grup Rus, Limasol’da Rus lider Putin’e karşı protesto gösterisi düzenledi

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Ruslardan Limasol'da protesto gösterisi
Limasol’da yaşayan bir grup Rus’un, önceki gün Limasol’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı protesto gösterisi düzenlediği belirtildi.
Haravgi gazetesi, “Savaşa Hayır! Kıbrıs” isimli Rus savaş karşıtı hareketin, önceki gün Limasol’da,  Rus siyasi mahkumlara destek vermek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine bir protesto gösterisi düzenlediğini yazdı.
Habere göre Rus savaş karşıtı hareket yaptığı açıklamada Rusya ve Kırım’da, 24 Şubat 2021’den beri, 16 binin üzerinde kişinin tutuklandığını belirterek  siyasi görüşlerini ortaya koydukları için de binlercesinin hapis cezası aldığına dikkati çekti.
Alithia gazetesi protesto gösterisinin, Aleksei Navalny’nin 17 Ocak 2021’de tutuklanmasının yıl dönümü olması nedeniyle yapıldığını yazdı.
 
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