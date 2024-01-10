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Rus şirketleri Güney Kıbrıs'tan ayrılıyor

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Bazı büyük Rus şirketlerinin, Güney Kıbrıs’taki faaliyetlerini nihai olarak sonlandırma kararı aldığı belirtildi.

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Rus şirketleri Güney Kıbrıs'tan ayrılıyor
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Fileleftheros gazetesi, Rus şirketlerin toplu olarak ayrılmaya başladığını ve son dönemlerde 10 büyük Rus şirketinin, nihai olarak Güney Kıbrıs’taki faaliyetlerine son verdiğini yazdı.
“Etalon Group”, “Fix Price”, “United Medical Group CY Plc”, “Noventiq Holdings”, “EuroMedCenter”  gibi şirketlerin faaliyetlerini durduğunu yazan gazete “TCS Group Holding” şirketinin geleceğiyle ilgili kararı ise önümüzdeki hafta vereceğini belirtti.
Gazete, Rus şirketlerinin ayrılma nedenlerinin, Güney Kıbrıs’ın tutum değişikliği, FBI ve Batı olduğunu da yazdı.
 
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