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Rumların KKTC’deki “ihtilaflı” malları 8 bin 500 civarı

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Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi toplantısında, aynı konunun ele alındığı daha önceki bir toplantısına Tapu Dairesi’ni temsilen katılan yetkilinin ihtilaflı malların, 3 bin 138'i Girne, 5 bin 275'i Mağusa olmak üzere toplam 8 bin 413 olduğu bildirildi

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Rumların KKTC’deki “ihtilaflı” malları 8 bin 500 civarı
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“Zararın Eşit Paylaşılması Kurumu"nun KKTC’de malı olan Rumlara verdiği kredi/ödenek limitini artırma kararının ardından KKTC’deki “ihtilaflı mallar” konusu yeniden gündeme geldi.
Kişilerin, kurumdan kredi/ödenek alabilmek için KKTC’de malı olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Komiteye ibraz edilen malın ihtilaflı olduğu belirlenirse ibraz eden kişi hak sahibi olamaz.
Fileleftheros’un haberine göre, Rum Tapu Dairesi Müdürü Neoklis Neokleus KKTC’deki eski Rum mallarının yüzde 2’lik bölümünün “ihtilaflı” yani birden fazla kişinin hak talep ettiği mallar olduğunu; özellikle mal değerinin başka bölgelere göre daha yüksek olduğu Girne ve Mağusa’da ihtilaflı mal oranının yüzde 4 olduğunu belirtti.
Neokleus, Rumların KKTC’deki eski malları konusunun ele alındığı Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, KKTC’deki “ihtilaflı” malların 6 bin civarında olduğunu söyledi.
Neokleus’un “doğaçlama konuştuğunu” yazan gazete, “Göçmenler Komitesi"nin, aynı konunun ele alındığı daha önceki bir toplantısına Tapu Dairesi’ni temsilen katılan yetkilinin ihtilaflı malların, 3 bin 138'i Girne, 5 bin 275'i Mağusa olmak üzere toplam 8 bin 413 olduğundan söz ettiğini yazdı.
Habere göre, komite toplantısında ayrıca “ihtilaflılar” dışında, kimse tarafından mülkiyet beyanında bulunulmayan malların da Girne ve Mağusa’da yüzde 19,81’e, yani 91 bin 200’e dayandığı dile getirildi. O toplantıda konuşan tapu yetkilisinin, herhangi bir mülkiyet beyanında bulunulmayan 91 bin 200 maldan bazılarının Kıbrıslı Türklere de ait olabileceğine işaret etti. Komite toplantısında, ihtilaflı mallar konusunda, başkasına ait olduğunu ispatlayacak belge ya da şahadet sunulmadığından Tapu Dairesi'ne gidip beyanda bulunanların üzerinde kaldığı saptaması da yapıldı.
Malların gerçek sahiplerinin ancak şu anda KKTC’de bulunan tapu sicillerinin Rum Tapu Dairesi’nin tasarrufuna geçmesi halinde netleştirileceği belirtildi.
 
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