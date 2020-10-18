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Rumların Derinya'daki eylemi olaysız geçti

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Rumların Derinya'daki eylemi olaysız geçti

“İsak ve Solomu Anı İnisiyatifi” isimli örgütün, kapalı Maraş’ın açılması kararını protesto için dün akşam Derinya kapısı karşısındaki Rum barikatında düzenlediği “protesto eylemine”, Güney Kıbrıs genelinden yüzlerce Rum’un katıldığı haber verildi.

Politis “Hepimiz Maraşlıyız… Yüzlerce Vatandaş Maraş’ın Açılmasını Protesto Etti” başlıklı haberinde, Rum Yönetiminin geçen hafta yaşanan taşkınlığın tekrarlanmaması için geniş güvenlik önlemi aldığı eylemin olaysız geçtiğini, en azından gazetenin baskıya gittiği 21.00’e kadar herhangi bir olay meydana gelmediğini yazdı.

Yüzlerce motosikletli Rum’un katıldığı eylemde “Hepimiz Maraşlıyız, Hepimiz Girneliyiz” ve “Sınırlarımız Girne’dedir” sloganı atıldığı kaydedilen haberde, elinde “Sınırlarımız Girne’dedir” yazılı pankart bulunan eylemcileri yansıtan bir de fotoğraf yer aldı.

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