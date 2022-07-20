Rumlardan Stewart'a “eşit mesafe ilkesini” benimsedi tepkisi

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması raporu çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdiği ve taraflara “eşit mesafe ilkesini” benimsediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Eşit Mesafe Çizgisinde – Stewart Kıbrıs Sorunundaki Durağanlığı Kıbrıs ve Türkiye’deki Seçimlere Bağladı” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması raporu çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdiğini ve taraflara karşı “eşit mesafede durma” ilkesini benimsediğini yazdı.

Gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin Pazartesi günü BM Barış Gücü konulu kapalı bir toplantı gerçekleştirdiğini, yapılan açıklamada ise, konsey üyelerinin Stewart tarafından bilgilendirildiklerinin duyurulduğunu kaydetti.

Habere göre Stewart toplantıda, “Kıbrıs sorununun çözümü sürecinin, herhangi bir gelişme olmaması ve yakın gelecekte de herhangi bir gelişme görülmemesi sebebiyle hayal kırıcı olduğunu” ifade etti.

“Bu durumun Kıbrıs ve Türkiye’de 2023 yılında yapılacak seçimler kaynaklı da olduğu” iddiasında bulunan Stewart, Kıbrıs’taki iki taraf arasında ise “güven olmadığını” vurguladı.

Gazeteye göre Stewart; KKTC ve Güney Kıbrıs ekonomileri arasında dengesizlik olduğunu belirterek yeni bir güven ortamının oluşması ve sorunların çözülebilmesi için iki taraf arasında ekonomik, sosyal ve siyasi iş birliği önerdi.

Toplantıda kapalı bölge Maraş’a düşük düzeyde değinildiği ve Stewart’ın “o dönemde küçük çapta altyapı çalışmaları yapıldığını söylediğini” iddia eden gazete, Yeşil Hat konusunda ise kaçak göç sorununu ve Rum makamların ara bölgeye inşa etmekte olduğu engelin ele alındığını aktardı.

Gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasını öngören raporu 28 Temmuz 2022 tarihindeki oturumunda onaylamasının beklendiğini de belirtti.