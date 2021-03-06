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Rumlardan Lefkoşa'da ara bölgeye dikenli tel

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Rumlardan Lefkoşa'da ara bölgeye dikenli tel
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ara bölgeye “Astromerit”ten “Lefkoşa Uluslararası Havaalanı”na kadar dikenli tel döşeyeceği haber verildi.
Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, “Astromerit” muhtarı Aris Konstantinu “dialogos.com.cy” sitesine yaptığı açıklamada, dikenli tel yerleştirilmesiyle ilgili planlamaların, Rum hükümetinin direktifleri üzerine 2 Mart Salı günü başlandığını belirtti.
Rum hükümetinin KKTC’den Güney Kıbrıs’a ve Güney Kıbrıs’tan da KKTC’ye yönelik yasadışı geçişlerin engellenmesi için ara bölgedeki “delikleri” kapatmaya çalıştığını ifade eden Konstantinu, Astromerit’ten Lefkoşa Havaalanı’na kadar, ara bölgeye dikenli tel yerleştirileceğini sözlerine ekledi.
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