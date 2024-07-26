Rumlar yeni oluşturulacak Avrupa Birliği Komiserliği’ne talip

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’nin (AB) Akdeniz ile ilgili politikasına katkıda bulunabileceğini ve AB’nin Akdeniz’le ilgili yeni oluşturulacak komiserliğiyle ilgilendiğini açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre Hristodulidis, Atina’daki “Politico” gazetesine yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın denizciliğe ve bölgeyi etkileyen diğer konulara olumlu katkı yapabileceğini kaydederek, kendi girişimleri sonucunda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in böyle bir komiserlik oluşturulması ihtiyacı hissettiğini söyledi.

Gazete, yeni komiserliğin ekonomik konularla yasa dışı mültecilere odaklanacağını kaydederek, Leyen’in Avrupa Komisyonu’na üye ülkelerden komiserlerle ilgili isim önermelerini istediğini ve ilerleyen haftalarda kararını vereceğini yazdı.

