banner913
banner932
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
15 0
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
18 0
 
Tam gün eğitim için OGEM örneği
Tam gün eğitim için OGEM örneği
30 0
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
33 0
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
23 0
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
28 0
"Bu kadar aydır ne yapardınız?"
26 0
banner1032

Rumlar sosyal medya bağımlısı

banner1020

AB içerisinde nüfusa oranla en fazla sosyal medya kullanımı Güney Kıbrıs'ta oldu

banner1045
Rumlar sosyal medya bağımlısı
banner971

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içerisinde nüfusa oranla en fazla sosyal medya kullanımının Güney Kıbrıs’ta olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rumların yüzde 83’ünün Facebook, X, Instagram, Snapchat ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullandığını ve bu oranın AB’deki ortalamasının yüzde 59 olduğunu yazdı.

Gazete, Avrupa İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, Rumların yüzde 91’inin internete günlük erişiminin olduğunu ve yüzde 8’inin hayatında hiç internet kullanmadığını kaydetti.

Rumların internette dolaşan bilgilere de hemen inandığını belirten gazete, 10 Rum’dan sadece birinin, internette gördüğü bir bilgiyi teyit etme gereği duyduğunu yazdı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.