Rumlar silahlanmaya doymuyor

Rum Savunma Bakanlığı’nın 2024 bütçesinde, savunma harcamaları için hesaplanan toplam meblağın 533,1 milyon Euro olduğu ve Rum Ordusu’na füzeler, helikopterler ve yeni tanklar alınacağı bildirildi

2024’ün, Rum Millî Muhafız Ordusu’nun 2017’de planlanan ve o zamandan beri yürütülen silahlanma programlarını tamamlama yılı olacağı, 2024 menüsünde Yeşil Hattı gözetleme sistemleri, Exocet füzeleri, helikopter ve süreç içerisinde alınacak tanklar bulunduğu bildirildi.Güney’de yayımlanan Haftalık Kathimerini, “2024 Savunma Bütçesi Menüsü” başlıklı haberinde, Meclis Savunma Komitesi’nde düzenlenen kapalı oturumda ele alınan Savunma Bakanlığı’nın 2024 bütçesinde, “savunma” harcamaları için hesaplanan toplam meblağın 533,1 milyon Euro olduğunu, bunun 162,1 milyon Euro’luk bölümünün silah sistemi alımları için harcanacağını yazdı.Rum meclisinden her yıl onaylaması talep edilen “acil harcamalar” dikkate alındığında, bütçede ayrılan bu meblağın oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken gazete, RMMO’nun tank dinamiğinin önemli ölçüde yenilenmesine karar verilmesi halinde bu yılki bütçenin, son 7 yılın en yüksek bütçesi olabileceğine işaret etti.Edindiği bilgilere dayanarak silahlanma bütçesinde yeni tank satın alımı için hesaplanmış ödenek bulunmadığını ancak bunun, tank alımı programının rafa kaldırıldığı anlamına da gelmediğini belirten gazete, RMMO’nun elindeki Rus yapımı T80-U tanklarının yerine İsrail’in Merkava tipi tankları için anlaşma yapıldığını, Hamas’la devam eden savaş dolayısıyla silah ihracatını yasaklayan İsrail’in, yasağı kaldırması halinde 2024 sonunda Merkava alımının gerçekleşebileceğini belirtti.Dijital bütünleştirme ile Hava Kontrol Merkezi’nin güçlendirilmesi ve RMMO’nun hava savunma sistemleri kontrolünün birleştirilmesi dışında, hava savunma şemsiyesini güçlendirmek üzere teslim aldığı ya da önümüzdeki yıllarda teslim alacağı iki önemli sistem bulunduğu kaydedilen habere göre, bunlardan biri İsrail’den, orta ve uzun menzilli füze sistemiyle ilgili.Bütün göstergeler bu sistemin İsrail’in Iron Dome (Demir Kubbe) sisteminin Güney Kıbrıs’ın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş bir varyasyonu olduğuna işaret ediyor. Diğeri ise Avrupa askeri sanayiinden geliyor. Bunların füze olduğu biliniyor ancak daha fazla detay verilmiyor. Askerî analizciler her iki seçeneğin de RMMO’nun ve Rum yönetiminin, Rus sanayiinden gelme hava savunma sistemlerinden U dönüşü yapmak niyetini gösterdiğini kaydetti.Buna göre kısa menzilli Rus hava savunma sistemi TOR-M1’lerin yerine Fransa’dan hayati tesislerin ve dost kara kuvvetlerinin korunması için uçak, helikopter, insansız hava aracı, aerodinamik füze ve karadan-havaya füzeleri de kısa ve orta irtifada hava şartlarından bağımsız başa çıkabilecek sisteme yöneliniyor. Bugün Rus yapımı BUK M1-2’lerinin yürütmekte olduğu hava savunmasına uçak, helikopter, insansız hava aracı, balistik ve aerodinamik füzeleri orta ve yüksek irtifada hava şartlarından bağımsız göğüsleyebilecek İsrail Demir Kubbe’si hizmet edecek.2024 bütçesinde Fransız Exocet füzesavar ve İsrail-Alman ortak yapımı Spike tanksavar füze sistemleri için de ödenek öngörülüyor. Exocet’lerin, RMMO’nun mevcut vuruş menzilini, Spike’ların vuruş gücünü yükselteceğine inanılıyor.RMMO, Sırbistan’a sattığı MI-35’lerin yerine Fransa ile alım sözleşmesi yaptığı H145M tipi 6 saldırı helikopterini 2024 ortalarında teslim alacak, sözleşme uyarınca 6 saldırı helikopter daha alma hakkı bulunuyor. Fransız Airbus şirketi tarafından üretilen saldırı helikopterleri 8 Spike-ER2 mermisi taşıyabiliyor. Rum meclisi bu sözleşme için 53 milyon Euro’luk ödeneği serbest bıraktı. 2024 bütçesinde topçu bataryası için de füze sistemi ve Yeşil Hattı gözlemleme sistemi alımı yer almasına rağmen fazla detay verilmiyor.