banner480
banner69
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
33 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
44 0
 
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
32 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
104 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
20 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
25 0
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
32 0
banner529

Rumlar, pazar günü Derinya'da protesto gösterisi yapacak

banner476

“Maraş Belediyesi”nin, “Ankara’nın kabul edilemez faaliyetlerini ve T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini” protesto etmek için eylem düzenleyeceği bildirildi

Rumlar, pazar günü Derinya'da protesto gösterisi yapacak
Sözde “Maraş Belediyesi”nin, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü Maraş’ı ziyaret edeceği saatlerde, 13.00 sıralarında Derinya barikatında protesto gösterisi düzenleyeceği belirtildi. 
Alithia gazetesi, sözde “Maraş Belediyesi”nin, “Ankara’nın kabul edilemez faaliyetlerini ve T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini” protesto etmek için eylem düzenleyeceğini yazdı.
Protesto yürüyüşünün, Derinya’daki sözde “Maraş Belediyesi”ne ait kültür merkezinden başlayacağını yazan gazete, sözde “Maraş Belediye” Meclisinin ise muhtıra yayımlamak amacıyla olağanüstü toplantı yapacağını belirtti. 
Habere göre, sözde “Maraş Belediyesi” açıklamasında ayrıca “Maraş sakinlerini Kıbrıs’ta gerçekleştirilen yeni istiladan korumak için Türkiye’nin metotlarınι” önlemeleri için BM, ortaklara ve müttefiklere çağrıda bulundu.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.