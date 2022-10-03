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Rumlar kredi kartlarıyla KKTC’de 29,37 milyon Euro harcadı

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Rumlar kredi kartlarıyla KKTC’de 29,37 milyon Euro harcadı
Rumların, bu yılın ilk 8 ayı içinde KKTC’de, kredi kartlarıyla 29,37 milyon Euro harcadığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, JCC’nin verilerine dayanarak, yalnızca bu yılın Ağustos ayında 4 milyon 842 bin 259 Euro harcandığını yazdı.
Haberde, 2019 yılının ilk 8 ayı içinde, Rumların KKTC’de 13 milyon 878 bin Euro harcadığı anımsatıldı.
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