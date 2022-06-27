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Rumlar AB'den memnun

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19 Nisan -16 Mayıs tarihleri arasında 27 AB ülkesinde gerçekleştirilen ve Güney Kıbrıs’tan da 503 kişinin katıldığı araştırmaya göre, Avrupalıların yüzde 65’inin, ülkelerinin AB’ye katılımını olumlu gördüğünü; Güney Kıbrıs’ta ise bu oranın yüzde 53 olduğu bildirildi

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Rumlar AB'den memnun

Avrupa Parlamentosu’nun gerçekleştirdiği Eurobarometre araştırmasına göre, Rumların yüzde 42’sinin AB için olumlu düşündüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, 19 Nisan -16 Mayıs tarihleri arasında 27 AB ülkesinde gerçekleştirilen ve Güney Kıbrıs’tan da 503 kişinin katıldığı araştırmaya göre, Avrupalıların yüzde 65’inin, ülkelerinin AB’ye katılımını olumlu gördüğünü; Güney Kıbrıs’ta ise bu oranın yüzde 53 olduğunu yazdı.

Araştırmaya göre Rumların yüzde 54’ü, Rusya’ya mali yaptırım uygulanmasını doğru bulurken,  yüzde 36’sı da Rusya için olumlu düşüncelere sahip.

Gazete, araştırmaya katılan Rumların yüzde 80’inin, Ukrayna’daki savaşla birlikte hayatlarının değişeceğini düşündüğünü belirtirken, yüzde 57’si de savaşın hayat standartlarına etkisini hissettiğini beyan ettiğini yazdı.

Araştırmada, özgürlük ve demokrasi gibi AB ilkeleri de irdelenirken, Rumların yüzde 48’inin, bu değerlerin savunulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirttiği; ancak yüzde 51’inin de, ortak Avrupa ilkelerinin savunulmasını etkileyecek olsa dahi, fiyat sınırlandırmasının öncelikli olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Gazete, araştırmaya katılan Rumların, en önemli meselenin kamu sağlığı olduğunu (yüzde 58 ile) ifade ettiklerini ve bunu yüzde 45 ile fakirlikle mücadelenin, yüzde 42 ile de ekonominin desteklenmesi ile yeni istihdam olanakları yaratılmasının izlediğini yazdı.

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