Rum Yüksek Mahkeme Başkanı Panayis oldu

Rum Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na Persefonis Panayis’in atandığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Panayis’in bu sabah Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenecek törenle göreve başlayacağını yazdı.
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