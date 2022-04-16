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Rum Yönetimi Yeşil Hat için 300 kişilik polis birimi kuruyor

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Rum Yönetimi Yeşil Hat için 300 kişilik polis birimi kuruyor
Rum yönetimi, “KKTC’den mülteci akışını durdurmak” gerekçesiyle Yeşil Hat’tın bazı yerlerine (Lefkoşa’nın batısı) döşediği dikenli teller ve elektronik gözlem sistemi yanında 300 kişiden oluşan bir de özel kulluk kuvveti kurmaya karar verdi.
Fileleftheros’un haberine göre Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, çarşamba günü Rum Bakanlar Kurulu’na sunduğu öneri kabul edildi. Kolluk (polis) gücü kurma maliyetinin AB fonlarından karşılanacağı, 27 milyon 500 bin Euro maliyetli elektronik gözlem sisteminin de ağustosta hazır olması ve İsrail’den teslim alınmasının beklendiği bilgisi verildi.
Habere göre sınır boyunda gözlem görevi yapacak özel polis birimi, 300 özel polisten oluşacak. İşe alımları ve eğitimleri “ekspres” prosedürle gerçekleştirilecek bu kişiler hemen göreve başlatılacak. 4 vardiya şeklinde çalışacak birim personelin görevi karadan mülteci akışını önlemek olacak. 
Nuris’in kısa süre önce Avrupa ülkelerine giderek, Yeşil Hat’tın kurulacak özel bir birim tarafından gözetlenmesi önerisini sunduğu ve yeni kurulacak birim için finansman sözü aldığı da kaydedildi. 
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