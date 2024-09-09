Rum Yönetimi'ne silahlanma mesajı

Yunanistan Kara Harp Okulu Koordinatörü, 2025 bütçesini görüşmeye hazırlanan Rum Yönetimi'ne, "edinmesi gereken silah sistemlerini" işaret etti ve Türkiye karşısında önemli silah üstünlüğü kazanmanın önemine dikkat çekti

Yunanistan Kara Harp Okulu Jeopolitik ve modern Askeri Teknolojiler Öğretim Görevlisi ve Askeri Savaş Teorisi ve Analizi Bölümü Koordinatörü Dr Konstantinos Grivas, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) verdiği röportajda Rum ve Yunan hükümetlerine “askeri bilime ve yerli düşünceye yatırım yapmaları gerektiği” mesajını verdi.

KİPE’nin Grivas ile yaptığı, 2025 devlet bütçelerinin ele alınmasına yakın bir dönemde olunması nedeniyle zamanlaması ve içeriği açısından dikkat çekici röportajı Fileleftheros ve Alithia gazeteleri okurlarına aktardı.

Habere göre Rum ve Yunan hükümetlerinin, askeri teknoloji ve metodolojideki devrimin sağladığı devasa fırsatlar ile karşı karşıya bulunduğunu savunan Grivas “Ancak bu devrimi değerlendirebilmek için her şeyden önce temel silah sistemlerine, askeri bilime ve yerli askeri düşünceye yatırım yapmamız gerekir.” dedi.

Sözünü ettiği “devrimin, Türkiye karşısında önemli silah üstünlüğü kazanma fırsatı tanıdığını” öne süren Grivas “hava savunma sistemlerinde havadan tehdidin çok boyutlu olduğunu, birçok seçenek ve çeşitli konfigürasyonlardan konvansiyonel hava savunma silahları ailesini kapsaması gerektiğini” anlattı. İnsansız Hava Araçlarının (İHA) devasa bir kategori olduğunu ve göğüslenmeleri için kapsamlı bir sistem ailesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Grivas Güney Kıbrıs’ın, yapay zeka yardımıyla otonom işleyecek ucuz mobil mühimmattan kitle yapıları -kamikaze drone’lar geliştirmeye yatırım yapması gerektiğini savundu ve “Kıbrıs’ın coğrafik ve harekat verileri bu tür silahların kullanılması için idealdir.” dedi.

Güney Kıbrıs’ın kabiliyetleri çok gelişmiş ve çok ekonomik olduklarını söylediği insansız denizaltılara da yatırım yapması gerektiğini savunan Grivas, “Kıbrıs, şu anda devam etmekte olan robotik devrime de yatırım yaparak rakibin üstünlüğünü nötralize etmek zorundadır. Gemi-savar (ASCM) ve balistik gemi-savar füzeleri (ASCM Kıbrıs için korkunç kullanışlıdır.” dedi. Bu sistemlerin Güney Kıbrıs’ı “çok katmanlı bir karışı erişim ve alan reddi bölgesinde geniş bir silah ve metodoloji ailesinin parçası haline getireceğini” anlattı.

Grivas, Rum ve Yunan hükümetlerinin hangi savunma sanayi alanlarında iş birliği yapabileceği sorusuna karşılık, her iki ülkede de özellikle insansız hava araçları alanında inovasyon şirketleri bulunuyor olmasını dikkate alarak şu cevabı verdi:

“Kıbrıs ve Yunanistan şu anda devam etmekte olan bir askeri teknoloji ve metodoloji devrimi ile karşı karşıyadır. Bu devrim sanki siparişimiz üzerine oldu. Ancak değerlendirebilmek için hızlı ve kararlı hareket etmek gerekir. Bu yeni şartlar altında dogmalarda, geçmişin anlayışında ve silah sistemlerinde ısrar etmek çok tehlikelidir. Fırsat var ancak değerlendirebilmek için her şeyden önce temel silah sistemlerine, askeri bilime ve yerli düşünceye yatırım yapmak gerekir. Türkiye Yunanistan’dan çok daha uyumlanmış görünüyor ancak onun da yeni olanakları benimsemede önemli sorunları var.”