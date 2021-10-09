Rum Yönetimi'nden karşı Navtex

Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de araştırma yapacak olan Oruç Reis gemisi için yayınladığı Navtex’in ardından “karşı-Navtex” yayınladığı belirtidi.

Rum haber kaynaklarına göre Larnaka’daki “Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi” tarafından yayınlanan “karşı-Navtex’te”i, Türkiye’nin “Navtex ilanının egemenlik haklarını ihlal ettiği” bilgisi verildi.

Haberde, Türkiye’nin NAVTEX’inin, Girne’den Türkiye’ye kadar, Kıbrıs’ın kuzeyinde, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi’”ni, küçük ölçüde etkilediği de iddia edildi.