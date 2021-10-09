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Rum Yönetimi'nden karşı Navtex

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Rum Yönetimi'nden karşı Navtex
Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de araştırma yapacak olan Oruç Reis gemisi için yayınladığı Navtex’in ardından “karşı-Navtex” yayınladığı belirtidi.
Rum haber kaynaklarına göre Larnaka’daki “Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi” tarafından yayınlanan “karşı-Navtex’te”i, Türkiye’nin “Navtex ilanının egemenlik haklarını ihlal ettiği” bilgisi verildi.
Haberde, Türkiye’nin NAVTEX’inin, Girne’den Türkiye’ye kadar, Kıbrıs’ın kuzeyinde,  Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi’”ni, küçük ölçüde etkilediği de iddia edildi. 
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