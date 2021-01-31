banner583
banner590
Sağlık bakanı Pilli: “bu sabah 07.00 itibarıyla 25 pozitif vakamız var”
Sağlık bakanı Pilli: “bu sabah 07.00 itibarıyla 25 pozitif vakamız var”
39 0
Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti
Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti
16 0
 
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
37 0
“Kamudan kesinti yapılsın, özel sektöre verilsin”
“Kamudan kesinti yapılsın, özel sektöre verilsin”
42 0
“Salgını kontrol altına almak için en az 21 güne ihtiyaç var”
“Salgını kontrol altına almak için en az 21 güne ihtiyaç var”
33 0
“Artık her an her şey olabilir”
“Artık her an her şey olabilir”
265 0
Başhekim de pozitif çıktı
Başhekim de pozitif çıktı
42 0
banner529
banner570

Rum yönetimi likidite sağlama için tahvil sürüyor

banner476

Rum yönetimi likidite sağlama için tahvil sürüyor
banner601

Rum yönetimi, kredi ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel pandemi nedeniyle doğan ihtiyaçlarını karşılamak üzere likidite sağlamak maksadıyla Salı günü piyasaya tahvil sürecek.

Haftalık Kathimerini’ye göre Rum yönetimi tahvil satışı ile uluslararası piyasadan 1-1,5 milyar Euro çekmeyi hedefliyor. Rum Maliye Bakanlığı’nın geçen hafta yatırım bankaları ile direkt iletişim içerisinde olduğunu yazan gazete, satışa çıkarılacak tahvillerin sayı ve vadesi konusunda 5 ve 20 yıllık veya 10 ve 20 yıllık reçetesinin izlenebileceğini belirtti.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.