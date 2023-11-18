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Rum yönetimi kara kapılarına “akıllı sistem” yerleştirdi

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Güney Kıbrıs'ta 147 polis aracına, seyyar motorlu araç plaka kayıtlarını tanıma sistemi (A.N.P.R) takıldığını, aynı sistemin araç geçişi yapılan bütün kara kapılarının Rum yönetiminin kontrolündeki bölümlerine de monte edildiği bildirildi

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Rum yönetimi kara kapılarına “akıllı sistem” yerleştirdi
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Rum yönetiminin, KKTC sınırındaki bütün kara kapılarına, sürücülerinin çeşitli suçlara karışmış olup olmadığını saptamak amacıyla araç plakalarını tanıyacak akıllı sistemler yerleştirdiği haber verildi.
Fileleftheros bu durumun, Rum Adalet Bakanı’nın Rum meclisini “teknoloji kullanımıyla akıllı polislik” konusunda bilgilendirmesi sırasında 147 polis aracına, seyyar motorlu araç plaka kayıtlarını tanıma sistemi (A.N.P.R) takıldığını, aynı sistemin araç geçişi yapılan bütün kara kapılarının Rum yönetiminin kontrolündeki bölümlerine de monte edildiğini açıklamasıyla ortaya çıktığını yazdı.
Habere göre sistem,  bütün araçların plakalarını otomatik kaydediyor ve aracın seyrüsefer, ehliyet, sigorta belgelerinin geçerliliği, çalıntı olup olmadığı, üzerine kayıtlı olduğu sürücü hakkında tutuklama emri, para cezası vb. olup olmadığını tespit ediyor.
Bilgilendirme sırasında, polise ait 588, İtfaiye’ye ait 123 GPS cihazı takıldığı, 41’i polis, 20’si itfaiye için olmak üzere toplam 61 GPS cihazın daha alındığı kaydedildi.  Bu yıl 31 Ekim’e kadar sabit hız kameralarının kestiği cezalar haricinde, Rum polisinin Güney Kıbrıs genelinde aşırı sürat, emniyet kemeri takmama, sürüş sırasında cep telefonu vb. kullanma, alkollü araç kullanma ve diğerler suçlarla ilgili toplam 52 bin 761 ceza kestiği de belirtildi.
 
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