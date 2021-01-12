Rum yönetimi İsrail’den aşı satın almak istiyor

Rum Yönetimi Başkan Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile temas ederek bu ülkeden bir miktar aşı almak isteğini ilettiği, Netanyahu’nun bu talebe cevabını önümüzdeki günlerde vereceği bildirildi

Rum yönetiminin aldığı yeni koronavirüs tedbirleri nedeniyle Güney Kıbrıs’ın bütün alanlarda alt-üst olduğu, sağlık, ekonomi, eğitim, ticari faaliyet ve toplumun dayanma sınırına ulaştığı, sağlıktaki krizin gittikçe arttığı ve AB aşıları geciktiği için Rum yönetiminin İsrail’den aşı satın almak istediği bildirildi.

Fileleftheros “Dayanma Sınırına Ulaştık… Bütün Alanlar Ağır Kriz, Hastaneler de Panik Durumunda” başlığıyla manşete çektiği haberinde, kamu sağlığı alanının dayanma sınırını aştığını, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün itibarıyla, koronavirüs dışındaki hastalar için, Genel Sağlık Sistemi’ne dâhil özel hastanelerin yataklarının yüzde 30’una talip olduğunu yazdı.

Tedavi gören koronavirüs hastası sayısının 200 barajının üzerinde (dün itibarıyla 205) seyretmekte olduğu, yoğun bakımda yatan hasta sayısının da 58’e yükseldiğini vurgulayan gazete, dün 5 yeni can kaybı ve 288 yeni vaka açıklandığını hatırlattı.

HIZLI TESTLER DÜŞTÜ… AŞI PLATFORMUNDAKİ RANDEVULAR DOLDU

Yakın zamana kadar günde 15-20 bin civarında yapılan hızlı testlerin son günlerde 8-9 bine düştüğünü yazan gazete, aşı randevuları için oluşturulan platformun da açıldığı anda randevularını tüketerek kapanmak zorunda kaldığını, eldeki bütün randevu olanaklarının saat 08.00’e kadar tükendiğine dikkat çekti.

Gazete, yeni koronavirüs önlemlerinin, dükkân sahiplerine ölümcül darbe indirdiğini, özel sektör çalışanlarının da Kasım ayında almaları gereken destek ödeneklerini henüz almadıklarına işaret etti.

Almanya’nın AB anlaşmasını ihlal ederek ilave Pfizer aşısı siparişi verdiğini, Avrupa Komisyonu’nun da 27 üye ülkenin sağlık bakanlığından, ilaç şirketleri ile temasları hakkında bilgi talep ettiğini haber veren Alithia, Rum yönetiminin de daha fazla aşı elde edebilmek için İsrail’den yardım istediğini bildirdi.

Habere göre Rum Yönetimi Başkan Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile temas ederek bu ülkeden bir miktar aşı almak isteğini ilettiğini, Netanyahu’nun bu talebe cevabını önümüzdeki günlerde vereceğini söylediğini anlattı. İsrail’den talep ettikleri aşıların AB’nin onayladığı aşılar olduğunu da söyleyen Anastasiadis, Rum yönetiminin bu hareketinin AB’nin aşılarla ilgili ortak çizgisini ihlal etmiş olmayacağı görüşünü ortaya koydu. Anastasiadis, AB’nin karar almada çok ağır davrandığını da söyledi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan rakamları “vaka sayısı azalıyor, can kayıpları artıyor” vurgusuyla aktaran gazete, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi baş sekreteri başkeşiş Grigorius Musurulis’in de bulunduğunu yazdı.