Rum Yönetimi ile Yunanistan kırmızı çizgilerini belirledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün, Rum Başkanlık Sarayı’ndaki görüşmelerinde çözümün şekli ile başlangıç noktasına dair iki kırmızıçizgi belirlediği bildirildi

Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın, gayrı resmi beşli konferans öncesinde hangi eksenlerde hareket edeceklerini belirledikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Kırmızı Çizgileri Belirlediler… Lefkoşa ile Atina Çözüm Şekli ve Başlangıç Noktasıyla İlgili Tezlerini Netleştirdi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum ve Yunan Hükümetlerinin Kıbrıs sorunundaki Türk yöntemlerine yanıt vermek için ellerini çabuk tuttuklarını ve aldıkları kararlarla, sorununun özüne temas ettiklerini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün, Rum Başkanlık Sarayı’ndaki görüşmelerinde çözümün şekli ile başlangıç noktasına dair iki kırmızıçizgi belirlediğini kaydetti, özetle şöyle devam etti:

“İlk olarak, Lefkoşa ile Atina Kıbrıs sorununun çözüm şekline ilişkin hiçbir tartışmaya girmeyecekleri; yani Türk tarafının ileri götürdüğü çözüm şeklini doğrudan veya dolaylı tartışmayacakları konusunda anlaşmıştır. Kıbrıs ve Yunanistan Hükümetleri için Kıbrıs sorunundaki uzlaşının, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olduğu nettir ve bunun ötesinde hiçbir tartışmaya girilmeyecektir.

İkinci olarak ise, Kıbrıs ile Yunanistan Kıbrıs sorunundaki yeni çabanın net bir başlangıç noktası olmasını ve müzakerelerin koptuğu noktanın açıklığa kavuşturulmasını istemektedir. Yani, o zamana kadar yapılan işin ortaya çıkması.”

Gazete, elde ettiği teyit edilmemiş bilgilere göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gayrı resmi beşli konferansı mart ayının ikinci yarısında toplayacağını kaydederek, şayet bu bilgi teyit edilirse, Kıbrıs sorunu ile AB’nin Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştıracağı zirve toplantısının eşzamanlı ilerleyeceğini yazdı.

Miçotakis ile Anastasiadis’in analizine göre, Kıbrıs sorunuyla AB-Türkiye ilişkilerindeki belirleyici unsurun, Türkiye’nin söylemlerini eylemlere dönüştürmesi olduğunu belirten gazete, Kıbrıs sorununda pozitif gündemin de, Türk tarafınca olumlu eylemlerde bulunmasını kapsadığını kaydetti.

Gazete, ABD’nin Kıbrıs sorununda oynayacağı rolün de belirleyici olacağını belirtirken, Kıbrıs sorununun çözüm şeklinin iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olmasını destekleyen ABD’nin, Yunanistan-Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak da “tahriklerin sona ermesi gerektiğini” ve NATO üyesi olan iki ülkenin, aralarındaki sorunu çözmek için diyalog kurmaktan başka seçenekleri bulunmadığını ifade ettiğini yazdı.

Haberde, Anastasiadis ile Miçotakis’in görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında yaptıkları açıklamada, “çağdışı garantörlük sisteminin kaldırılması” ve Türk askerinin çekilmesi gerektiğini vurguladıkları; ayrıca Kıbrıs sorununun uzlaşılmış ve bağlayıcı çerçevesinin, BM kararlarında yer aldığına işaret ettikleri belirtildi.

Gazete, Anastasiadis’in Rum tarafının gayrı resmi konferansa katılmaya hazır olduğunu ve arzu ettikleri çözüm şekline ilişkin görüşlerinin net olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, çözümün BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB ilke ve değerlerinden sapmasının mümkün olmadığının altını çizerek, “çağ dışı kalmış garantörlük sistemi” ile Türk askerinin adadaki varlığını sona erdirecek ve “dönüşümden sonra oluşacak yeni oluşumun fonksiyonelliğini” sağlayacak bir çözüm arzu ettiklerini ifade etti.

Anastasiadis ayrıca, çözümün bugüne kadar yapılan çalışmalara ve varılan uzlaşılara dayanması gerektiğini belirterek, Guterres’in 26 Ekim 2020’de iki lidere gönderdiği mektuba atıfta bulundu.

Gazete, Miçotakis’in ise, Güney Kıbrıs’a ziyaretinin Kıbrıs sorununun geleceği için hassas bir konjonktürde gerçekleştiğini belirttiğini ve Anastasiadis’e, “Türk işgalinin sona ermesi ve Kıbrıs sorununa kapsamlı, yaşayabilir, işlevsel ve karşılıklı kabul edilebilir çözüm bulunmasının, Yunanistan dış politikasının zirvedeki önceliği olduğunu” ilettiğini söylediğini yazdı.

Gerek Yunanistan’ın, gerekse Güney Kıbrıs’ın BM kararlarına bağlı olduğunu vurgulayan Miçotakis, BM Güvenlik Konseyi’nin yakın geçmişteki 2561 sayılı kararının, Kıbrıs’ta kalıcı tek çözüm olarak siyasi eşitlik, tek egemenlik ve tek vatandaşlık zeminindeki, egemenlik ve toprak bütünlüğünü garanti altına alacak iki toplumlu ve iki kesimli federasyonu öngördüğünü söyledi.

Habere göre Miçotakis, Türkiye’nin ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tavrının, BM çerçevesinin dışında olduğunu iddia ederek, Türkiye ile Tatar’ın iki devletli çözümde ısrar ettiklerini belirtti.

İki devletli çözüm şeklini yalnızca Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın değil, BM ve AB’nin de reddettiğini ifade eden Miçotakis, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın konuyla ilgili son açıklamalarına da atıfta bulundu.

Miçotakis, çözümün Türkiye’nin hedeflerine değil, tüm Kıbrıslıların, yani Kıbrıslı Türkler ile Rumların menfaatine hizmet etmesi gerektiğine dair Anastasiadis’in yapmış olduğu açıklamanın altına imzasını attığını kaydetti.