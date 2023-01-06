Rum Yönetimi Başkanlık koltuğuna rekor talip

Rum Yönetimi Başkanlık koltuğu için rekor sayıda aday başvuru yaptı. 2013’te 11 olan aday sayısı 14’e ulaştı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, seçim takvimi uyarınca dün saat 08.00’den 12.00’ye kadar yapılan adaylık başvuruları, itiraz süresinin ardından saat 18.00’de şu şekilde kesinleşti:

Andreas Efstratiu, Lukas Stavru, Çelsina De Petro, Hristos Hristu, Andronikos Zervidis, Ahilleas Dimitriadis, Aleksios Savvidis, Andreas Mavroyannis, Yorgos Kolokasidis, Averof Neofitu, Haralambos Aristotelus, Konstantinos Hristofidis, Yulia Hovrina Komninu ve Nikos Hristodulidis.

5 Şubat 2023 Pazar günü yapılması halinde ikinci turu 12 Şubat’ta gerçekleştirilecek seçimde, seçmen listesine kayıtlı yaklaşık 561 bin seçmen oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Kostas Konstantinu seçmen sayısının, yapılan yeni kayıtların sayımı ve verilerin güncellenmesinin ardından 10 Ocak’ta kesinleşeceğini açıkladı. Seçimde, 35’i yurtdışında olmak üzere toplam bin 150 seçim merkezi oluşturulacak.

Politis, başkan adaylarının seçim beyannamelerinde BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü için yeniden çaba üstlenmesi meselesinin öne çıktığına dikkat çekerek, favori adaylardan DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL’in desteklediği Andreas Mavroyannis ve mecliste temsil edilen küçük partilerin desteklediği Nikos Hristodulidis ile avukat Ahilleas Dimitriadis’in iki bölgeli iki toplumlu federasyon taraftarı olduğunu hatırlattı.

Başkan adaylarının nevi şahsına münhasır olmakla birlikte üçünün, mevcut başkan Nikos Anastaiadis’in yakın çalışma arkadaşı olduğuna, icraatları ilk elden bildiğine ve Genel Sekreter’in 4 Ocak 2023 tarihli raporunda belirttiği üzere çözüm perspektifinin neden “sürekli hastalandığını” bildiğine işaret eden gazete şu ifadelere yer verdi:

“Nikos Hristodulidis ve Andreas Mavroyannis eski Dışişleri Bakanları olarak Crans Montana’da başarısızlıkla sonuçlanan sürecin öncesi ve sonrasına doğrudan müdahildi. O zamandan beri müzakereler süresiz donduruldu, uzlaşılanlar erozyona uğradı, iki toplumlu işbirliği dağıldı, yeni emrivakiler oldu. Neofitu, iktidar partisi başkanı olarak olguları etkileyebilirdi ancak yapmayıp susmayı tercih etti.”

Rum tarafının uluslararası toplum gözünde itibarını kaybetmiş olduğuna işaret edilen haberde Guterres’in, 2017’den bu yana yayımlanan 11 raporunda da belirttiği üzere, Rum liderliğini izah edilemez bir umarsızlık içerisinde gördüğüne ve büyük sorumluluk yüklediğine dikkat çekildi.

Adayların seçim beyannamelerinin ortak referans noktasının Crans Montana ve Guterres çerçevesi olduğuna, Guterres Çerçeveş’nin de ancak, Rum liderliği “itibarını geri kazanırsa” canlandırılabileceğine dikkat çekilen haberde, Kıbrıs Türk tarafının 4 Mayıs 2018’de Çerçeve’yi imzalamayı önermesine rağmen Anastasiadis’in reddettiğini, Neofitu’nun da Mavroyannis’in de hiçbir şey söylemediğini hatırlattı.

Anastasiadis’in “iki devlet konusunda beyin fırtınaları yaptığı ve BM’ye, Genel Sekreter’in Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un gürleyip gitmesine sebep olacak kadar baskı yaptığı belirtilerek, “bugün Kıbrıs Rum tarafı BM temsilcisi atansın diye yalvarıyor” denildi. Haberde, şu ifadeler kullanıldı:

“Adayların sözleri, çözüm taahhütlerinin gerçekliğini göstermedikçe kifayetsiz kalır. Yeni Kıbrıs Rum liderliğinin, tam gaz taksime gitmeye devam mı edeceğine yoksa politikasını gözden mi geçireceğine karar vermesi gerekecek. BM yeni Kıbrıs Rum liderliğinden Kıbrıslı Türklerle yetki paylaşımı: siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık, Kıbrıslı Türklerin Bakanlar Kurulu kararlarına etkin katılımı meselelerinde tutumunu netleştirmesini istiyor. Rum tarafı bunu yapmadan BM’nin Guterres Çerçevesi’nin tek yanlı müdahale hakkı, askerin çekilmesi, toprak iadesi alanlarında canlandırmak için hiçbir dayanağı olmayacak.”

Fileleftheros, “Hepsi Dümene Geçmeye Hazır” başlığıyla manşete çektiği haberinde, 14 adayın başvurusunda bulunmak üzere “Filoksenia Konferans Merkezine” aileleri veya köpekleri veya destekçilerinin tamamıyla gittiğini, Averof Neofitu’ya kabine üyelerinin tamamının ve Rum Meclis Başkanı’nın eşlik etmesinin sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılmasına neden olduğunu yazdı.

Alithia haberi “Ancak Averof’la Olur… Dün İtibarıyla Seçimlere Geri Sayım… Adaylar Başvurularını Yaptı” başlığıyla manşete çekti.

Partilerin, başkan adaylarına destek vermeyen partilileri ihraç edeceklerine dikkat çeken gazeteye göre, DİSİ Nikos Hristodulidsi’i ve ona destek veren partilileri ihraç ediyor. EDEK, desteklediği başkan adayı Yorgos Kolokasidis’e destek vermeyen üyelerini ihraç etmeye başladı.

Haravgi de adaylık başvurusu haberini manşetten “’Vizyonumuz Var, Projemiz Var, İnsanlarımız da Var’… Andreas Mavroyannis: Değişimi Birlikte Eyleme Dökebiliriz” başlığıyla aktardı.

