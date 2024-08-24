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Rum yönetimi AB’den enerji üretiminde 2029’a kadar muafiyet talep edecek

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Rum yönetimi AB’den enerji üretiminde 2029’a kadar muafiyet talep edecek
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Rum yönetiminin, enerji üretimini mazotla çalışan santrallere dayandırdığı için AB tarafından suçlanmasına rağmen, mevcut üretim tesislerini 2029’a kadar kullanmaya devam etmek için 2025’te AB’ye muafiyet talebi sunacağı bildirildi.
Fileleftheros Avrupa’nın diğer devletleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirken Rum yönetiminin, enerji bağımsızlığına yönelik bütün senaryolarının doğal gaza dayandığını ancak ülkeye doğal gaz gelişindeki belirsizliğin elini-kolunu bağladığını yazdı.
Habere göre Rum yönetimi 2025’teki muafiyet başvurusunu, AB’nin Endüstriyel Emisyonlar (Kapsamlı Kirlilik Önleme ve Kontrol) ile ilgili 2024/1785 sayılı emirname maddesinden yararlanarak yapacak. 2029’dan sonra santrallerin çevresel gereklere uygun yakıt üniteleriyle işlemesi gerekiyor ve o zamana kadar mazot yakılmasından kaynaklı kirlilik için milyonlarca euro ceza ödemeye devam edilecek.
 
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