Rum Yönetimi 2007’den 2020 yılına kadar 3500 kişiye altın pasaport verdi

Rum Yönetimi 2007’den 2020 yılına kadar yatırımcı olarak addettiği 3 bin 517 kişiye ve bunların 3 bin 800 kişiyi bulan akrabalarına vatandaşlık verdi

Rum Sayıştaylığı'nın, Güney Kıbrıs’ın “Kıbrıs Yatırım Programı” (KEP) çerçevesinde verdiği ayrıca “altın pasaportlar” olarak da bilinen vatandaşlıklarla ilgili yayımladığı rapor, bugün Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Sayıştaylık raporuna geniş yer verirken vatandaşlıklardan kaynaklanan yatırımlar konusunda 4.6 milyar Euro’nun kaybın bulunduğuna işaret ettiler.

Gazete Sayıştaylık tarafından dün yayımlanan raporda, “KEP” çerçevesindeki yatırımı teşkil edeceği düşünülen 1.1 milyar Euro değerinde emlak alımının iptal edildiğini, 3.5 milyar Euro değerindeki emlak alımının ise muhtemelen gerçekleşmediğine dikkati çekerek, bunların yüksek risk ve sanal olduğundan söz ettiğini yazdı.

Gazete Sayıştaylık raporuna dayanarak, 4.6 milyar Euroluk yatırımın hiçbir zaman yapılmadığının da büyük bir ihtimal olduğuna dikkati çekti.

Habere göre Sayıştaylık, ihmal, yetersiz denetleme, yasa dışı vatandaşlıklar gibi olgulara da vurgu yaptı.

Gazete Rum Yönetimi’nin 2007’den 2020 yılına kadar yatırımcı olarak addettiği 3 bin 517 kişiye ve bunların 3 bin 800 kişiyi bulan akrabalarına vatandaşlık verdiğini anımsattı.

Habere göre Sayıştaylık raporunda çok sayıda kişinin, vatandaşlık alanların küçük çocukları olarak vatandaşlık aldığına da dikkati çekti.

Sayıştaylık, “KEP” programının devam ettiği sürece, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı gibi kilit yerlerdeki görev yapanların ayrıca Bakanlar Kurulu’nun da sorumluğunun büyük olduğuna işaret etti.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Sayıştay, Araştırma Komitesinin Raporunu Yineledi” başlığı altında verirken Sayıştaylığın dün yayımladığı 145 sayfalık raporunun, Miron Nikolatu başkanlığındaki araştırma komitesinin raporunu tekrarlayan nitelikte olduğunu yazdı.

Gazete raporun, vatandaşlıklarla ilgili olarak gerek Bakanlar Kurulu gerekse Meclis’in eksik bilgilendirilmesi konusu üzerinde de durduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi haberi “7 Milyarlık Yatırımdan Yüzde 64’ü Düşündürücü” başlığıyla verirdi.

Gazete raporun, hükümetin yetkililerine görevlerini kötüye kullanma konusunda sorumluluk yüklediğini yazdı.

Habere göre raporda, hükümetin vatandaşlıklardan beklenen geliri elde etmediğine de vurgu yapıldı.

Haravgi gazetesi ise haberi “Altın Pasaportların Arkasında Özensiz Prosedürler ve Zararlar” başlığı altında duyurdu.

-Pelekanos

Alithia gazetesine göre Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Sayıştaylığın raporuna ilişkin yorumun, raporun tamamen incelenmesinin ardından yapılacağını söyledi.

