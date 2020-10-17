Rum ve Yunan hükümetleri Avrupa Konseyi kararından memnun

Avrupa Konseyi kararlarının nihai metinde Türkiye’ye “Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine son vermesi yönünde sert bir mesaj” verildiğini ve Konsey’in “Aralık’ta yapılacak bir sonraki Konsey toplantısına kadar gelişmeleri yakından takip edeceği uyarısı” bulunması Rum ve Yunan hükümetlerini memnun etti

Avrupa Birliği liderlerinin Avrupa Konseyi kararlarında Türkiye’yle ilgili “çok hafif bir söylem” tercih ettiği, karar taslaklarında Oruç Reis sismik araştırma gemisinin çalıştığı bölgeden “derhal çekilmesi” yönünde bir “ültimatom” ve “silah ambargosu uygulanacağı uyarısı” bulunduğu haber verildi.

Karar metninden “ültimatomun ve uyarının” çıkarıldığını belirten Fileleftheros, nihai metinde Türkiye’ye “Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine son vermesi yönünde sert bir mesaj” verildiğini ve Konsey’in “Aralık’ta yapılacak bir sonraki Konsey toplantısına kadar gelişmeleri yakından takip edeceği uyarısı” bulunduğunu yazdı.

Gazete Komisyon Başkanı Charles Michel’in, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ve Türkiye’nin faaliyetlerinin günlük olarak takip edileceğini belirterek özetle şunları söylediğini aktardı:

“Aralık ayında bir zirve planlıyoruz ve Doğu Akdeniz konusunu ve Türkiye’yi gerçekten tartışmayı ve yeniden incelemeyi planlıyoruz. Bunun için, bu yaklaşımı takip etmemizi öneriyorum. Bugün durumu yeniden gözden geçirme, Yunanistan Başbakanı ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı’ndan gelişmelerle ilgili bilgi alma fırsatı bulduk, kısaca tartıştık. Ancak tabii bölgedeki çeşitli unsurlarla ve elbette bölgeye daha çok müdahil üye devletlerle gün be gün, haftadan haftaya gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

Habere göre Rum Sözcü Nikos Kusios Rum Yönetimi’nin, Konsey’in nihai karar metninden memnuniyet duyduğunu belirterek Güvenlik Konseyi’nin Maraş’ın statüsüyle ilgili 550 ve 789 sayılı kararlarına saygı çağrısı yaptı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de “Avrupa’nın bu üniter çizgide birleşmesini sağlamak için büyük bir diplomatik mücadele gerekti. Avrupa hiç hızlı kararlarla ilerlemedi. Aralık ayı kesin kararların alınacağı ve Ekim’den Aralık’a kadarki bütün sürecin değerlendirileceği bir ay olacak. AB, Türkiye’yle ne yapabileceği konusunda çok daha somut olabilir” ifadelerini kullandı.

Alihtia, “27’lerden Erdoğan’a Maraş Konusunda Sert Mesaj… Miçotakis Avrupalıların Türkiye’ye Silah Ambargosu Uygulamasını istedi” başlıklı haberinde Avrupa Konseyi zirvesinin Türkiye’nin kapalı Maraş ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini “sert bir onaylamama” kararı ile tamamlandığını yazdı.

Haberde Rum ve Yunan hükümetlerinin “Konsey’in 2 Ekim tarihli kararlarını hatırlatmasını, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini onaylamadığını belirtmesini ve Güvenlik Konseyi’nin Maraş’ın statüsü ile ilgili kararlarına vurgu yaparak son hareketlerini geri almasını istemesini karar metnine ekletmeyi başardığı” ifade edildi.

MİÇOTAKİS: “TÜRKİYE’YE SİLAH AMBARGOSU ÖNERDİM”

Gazete Miçotakis’in, kararı değerlendirdiği açıklamasında şunları da söylediğini aktardı:

“Avrupa Konseyi’nin Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetleriyle ilgili önceki kararlarını hatırlatarak Avrupalı denklerimin önüne Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması konusunu koydum. Bu tür tehditlerle sınanan iki devlete Avrupa’dan verilebilecek en iyi desteğin, Avrupa düzeyinde veya AB üyeleri düzeyinde artık Türkiye’ye, iki AB üyesinin egemenliğini tehdit etmede kullanabileceği silahlar satılmaması olduğunu vurguladım. Avrupa Konseyi’nde bu konuya değindim, zannederim tezim anlayış buldu.”

Politis habere “Avrupa Konseyi: Türkiye’yle İlgili Önemli Konular Aralıkta… Avrupa Köşeden Takip Ediyor” başlıklarını attı.

Haravgi “Ankara Üç Yeni Navtex İle İpi Geriyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Avrupa Konseyi’nin dünkü kararına rağmen Ankara’nın dün, askerî tatbikatlar için bölgede üç yeni navtex yayımladığına dikkat çekti.





