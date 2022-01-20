Rum uzmana göre pandemi ömrünü tamamlamakta

Kıbrıslı Rum uzman Mihalis Voniatis’in gazeteye yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta son 10 günlük dönemde kaydedilen vaka sayılarında düşüş yaşanması ve diğer bazı etkenlerin, pandeminin ömrünü tamamlamakta olduğunu gösterdiğini söyledi

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs pandemisinin son on günlük süredeki gidişatının, pandeminin gerilemekte olduğunu gösterdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rum uzman Mihalis Voniatis’in gazeteye yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta son 10 günlük dönemde kaydedilen vaka sayılarında düşüş yaşanması ve diğer bazı etkenlerin, pandeminin ömrünü tamamlamakta olduğunu gösterdiğini söylediğini aktardı.

Habere göre Voniatis konuya ilişkin açıklamasında, son on günlük süre zarfında vaka sayılarında gözlemlenen düşüş, nüfusun yüzde 70’inden fazlasının aşılanmış olması ve 1 Ekim tarihinden itibaren 100 binden fazla insanın hastalığı geçirmiş olması sebebiyle oluşan bağışıklığın pandeminin sonuna yaklaşıldığının bir göstergesi olduğunu iddia etti.

Voniatis, nüfusun yaklaşık yüzde 20’sinin ise bağışıklığının bulunmadığını, bunun sağlanmasındaki en önemli unsurun ise aşı olduğunu vurguladı.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun ise hastalığı geçirenlere verilen belgenin geçerlilik süresi ve yakın temaslıların kalacakları karantina süresine ilişkin yeni kararlar aldığını da aktardı.

Habere göre, hastalığı geçiren kişilere verilen hastalık belgesinin süresi 180 günden 90 güne indirilirken aşısız kişiler, aşılarını tamamlamalarının üzerinden 7 ay geçen kişiler ve hasta olmalarının üzerinden 90 gün geçen kişilerin yakın temaslı olmaları durumunda karantina süreleri ise 14 günden 10 güne indirildi.

Aşıları geçerli olan yakın temaslı kişilerin ise, pandemi kurallarına uymaları şartıyla karantinaya girmelerine gerek olmazken, temastan sonraki 7 gün içerisinde, 3’ncü ve 5’inci günde, ücretsiz antijen testi yapmaları öngörülüyor.

1 MART İTİBARIYLA YENİ GERİŞ KURALLARI

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’a yurt dışından havaalanları yoluyla gelecek kişilere uygulanan kuralların 1 Mart itibarıyla değişeceğini de yazdı.

Gazete, 1 Mart tarihinden itibaren aşı sürecini tamamlamış veya hastalığı geçirdiklerine dair belgeleri olan kişilerin, hangi ülkeden geldiklerine bakılmaksızın negatif test sonucu ibraz etmekten veya karantinadan muaf olacaklarını yazdı.

Gazete, söz konusu tarihten itibaren ayrıca, şu anda mevcut olan turuncu kategorinin kaldırılacağını, sadece Kırmızı, Yeşil ve Gri kategorilerin bulunacağını belirtirken aşısız kişilerin ise, geldikleri ülkenin bulunacağı kategorinin öngördüğü koşulları yerine getirmekle yükümlü olacaklarını aktardı.