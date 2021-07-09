Rum Ulusal Konseyi 'Maraş' gündemiyle toplanacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında çarşamba günü saat 10.45’te toplanacak Ulusal Konsey, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve kapalı Maraş bölgesiyle ilgili Türkiye’nin faaliyetlerini ele alacak

Rum Ulusal Konsey’in, gelecek hafta Çarşamba günü, Maraş gündemiyle toplanacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında saat 10.45’te toplanacak Ulusal Konsey, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve kapalı Maraş bölgesiyle ilgili Türkiye’nin faaliyetlerini ele alacak.

“KIBRIS İÇİN MAĞUSA”DAN ÇAĞRI

Haravgi ve diğer gazetelere göre, “Kıbrıs için Mağusa” partisi yaptığı açıklamada, hükümetten, Maraş konusunda BM ve uluslararası unsura yönelik inisiyatifler ve öneriler üstlenmesini istedi.

“Kıbrıs için Mağusa” partisi, hükümetin gelişmeleri herhangi bir plan ve strateji olmaksızın izlemesinden dolayı duyduğu endişeyi de dile getirdi.