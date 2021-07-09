banner583
banner676
Verimsizlik böyle bir şey
Verimsizlik böyle bir şey
73 0
Olimpiyatlar seyircisiz yapılacak
Olimpiyatlar seyircisiz yapılacak
11 0
 
Bugün Bizden’e yarın hepimize
Bugün Bizden’e yarın hepimize
29 0
Finalin adı: İtalya – İngiltere
Finalin adı: İtalya – İngiltere
30 0
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
29 0
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
59 0
Virüse davetiye!
Virüse davetiye!
1.4B 0
banner661
banner682

Rum Ulusal Konseyi 'Maraş' gündemiyle toplanacak

banner476

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında çarşamba günü saat 10.45’te toplanacak Ulusal Konsey, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve kapalı Maraş bölgesiyle ilgili Türkiye’nin faaliyetlerini ele alacak

banner666
Rum Ulusal Konseyi 'Maraş' gündemiyle toplanacak
Rum Ulusal Konsey’in, gelecek hafta Çarşamba günü, Maraş gündemiyle toplanacağı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında saat 10.45’te toplanacak Ulusal Konsey, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve kapalı Maraş bölgesiyle ilgili Türkiye’nin faaliyetlerini ele alacak.
“KIBRIS İÇİN MAĞUSA”DAN ÇAĞRI 
Haravgi ve diğer gazetelere göre, “Kıbrıs için Mağusa” partisi yaptığı açıklamada, hükümetten, Maraş konusunda BM ve uluslararası unsura yönelik inisiyatifler ve öneriler üstlenmesini istedi.
“Kıbrıs için Mağusa” partisi, hükümetin gelişmeleri herhangi bir plan ve strateji olmaksızın izlemesinden dolayı duyduğu endişeyi de dile getirdi. 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.