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Rum Tarım Bakanlığından sığır nüfusunu yüzde 10 azaltma önlemi

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Rum Tarım Bakanlığından sığır nüfusunu yüzde 10 azaltma önlemi
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Rum Tarım Bakanlığı Avrupa Birliği’nin 2023-2027 Ortak Tarım Politikası Stratejik Planı çerçevesinde sığır nüfusunu azaltma yönünde önlemler alıyor.
Fileleftheros’un haberine göre Tarım Bakanlığı, 2030’a kar atmosfere zararlı gaz salınımının sığırlar için yüzde 0,7 ve kentsel atıklar için yüzde 1,9’a düşürülmesi hedefiyle sığır nüfusu ve kentsel atık yönetimi ile ilgili önlemler hayata geçiriyor.
Bakanlığın, sığır nüfusuyla ilgili, maliyeti 15 milyon euro olacağı tahmin edilen önlemlerini 2030’a kadar uygulamaya koyacak. 2025’te devreye girecek kentsel atık yönetiminin maliyeti ise kapsamlı karma atık işleme ve atıkların ayrı toplanması konusunda yapılacak Sürdürülebilirlik Araştırması ile belirlenecek.
Sığır nüfusunun daha fazla artmaması maksadı ve hayvan refahının iyileştirilmesi gerekçesiyle mevcut ağıllarda her bir sığır için ayrılan alan genişletilecek, böylece nüfus azaltılacak.  Daha az sığır ile aynı oranda süt üretimi ve sektörde daha iyi rekabet koşulları hedeflenen önlemler çerçevesinde 2025’te başlatılacak bu önlem ile sığır nüfusunun yüzde 10 düşürülmesi öngörülüyor.
 
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