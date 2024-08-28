banner913
banner932
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
18 0
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
25 0
 
Utandıran manzara
Utandıran manzara
24 0
Bir doktordan fazlasıydı
Bir doktordan fazlasıydı
22 0
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
19 0
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
23 0
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
22 0
banner1032

Rum Tarım Bakanlığı hellim üretiminde 2029’a odaklandı

banner1020

banner1045
Rum Tarım Bakanlığı hellim üretiminde 2029’a odaklandı
banner971
Avrupa Komisyonu’nun Menşe İsmi Korumalı (MİK) düzenlemelerine uygun hellim üretimi için son tarihin 2029 olduğuna işaret edilerek, Rum Tarım Bakanlığı'nın bu hedefle hareket ettiği kaydedildi.
Fileleftheros’un haberine göre, Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriu, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, hellim üretiminde küçükbaş hayvan sütü miktarının artırılması için AB’den 5 yıllık uzatma aldıklarını hatırlatarak, bakanlığın bu dönemde hellimle ilgili Avrupa tüzüğünü yönetmeye çalıştığını belirtti.
Hellim üretimindeki inek sütü oranına gösterilen tepkilere değinen Grigoriu, hellim üretiminde kullanılan küçükbaş hayvan sütünün inek sütünden fazla olmasını öngören tüzük maddelerine uyum hedefiyle hareket ettiklerini ve bu çerçevede hellim piyasasının bütün paydaşlarını desteklemeye ve gerekli izahlarda bulunmaya çalıştıklarını anlattı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.