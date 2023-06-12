Rum tarafının tepkisini çeken tatbikat

Konya’da icra edilen ve İspanya, Polonya ve Katar’ın da katıldığı Anadolu Ankası tatbikatına KKTC’nin de katıldığı iddiaları, Rum tarafının tepkisini çekti

KKTC’nin İspanya, Polonya ve Katar’la birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “Anadolu Ankası 2023” tatbikatına katılması Güney Kıbrıs’ta gündem olmaya devam ediyor.

Alithia haberi “Avrupa Devletlerinin Sahte Devlet İle Tatbikatlara Katılması… Savunma Bakanı: Polonya ve İspanya Tepki Gösterdi ve Gözlemci Kaldı” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre Rum Savunma Bakanı Yorgallas Türkiye’nin KKTC’yi İspanya, Polonya ve Katar’la ortak tatbikatına “katılıyor gösterme çabasını siyasi kurnazlık” olarak niteledi.

Türkiye’nin, gerek siyasi gerek askerî faaliyetlerinde KKTC’nin kabul gördüğü görüntüsü vermeye çalıştığını söyleyen Yorgallas, başka durumlarda Rum Yönetiminin ve Yunanistan’ın, anında ve başarılı müdahaleler yaptığını söyledi.

Yorgallas edindiği bilgilerden Konya’da icra edilen Anadolu Ankası tatbikatına iştirak etmek üzere KKTC’den silahlı kuvvet sevk edilmediği teyidinin ortaya çıktığını, Türkiye’nin KKTC katılıyor görüntüsü yarattığını söyledi.

Rum Yönetiminin ilk andan itibaren tepki gösterdiğini ve bakanlığının, Anadolu Ankası’na katılıyor görünen Polonya, İspanya, Katar gibi ülkelerin askerî ataşeleri ile irtibata geçtiğini ve böyle bir şey olmadığı teyidi alındığını söyleyen Yorgallas “Polonya ve İspanya tepki gösterdi ve gözlemci kalarak tatbikata iştirak etmedi. Katar’ın tepkisinin ne olacağını görmeyi bekliyoruz” dedi.

Haravgi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hrisotodulidis ve Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın konuyla ilgili açıklamalarını aktardı.

Habere göre yorumu sorulduğunda, kendisine ulaşan ilk bilginin, Polonya, İspanya ve Katar’ın katıldığı Türkiye’nin bir tatbikatı olduğu ve Türkiye’nin KKTC’yi de davet ettiği yolunda olduğunu söyleyen Hristodulidis Rum Dışişleri Bakanlığı’nın “gerekli girişimlerde bulunduğunu” söyledi.

Bunun ilk kez olan bir şey olmadığını söyleyen Hristodulidis “Bu nedenle Türkiye’nin, kimi zaman NATO çerçevesinde düzenlenen tatbikatlarına davet edilen devletlerden, çok dikkatli olmalarını ve katılacaklarının ne olduğunu önceden araştırmalarını istiyoruz çünkü Türkiye’nin yapmaya çalıştıklarından biri de sahte devletin statüsünü yükseltmektir” ifadesini kullandı.

