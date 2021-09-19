Rum tarafından desantralize federasyon tipi bir çözüm önerisi

Rum hükümetinin, Kıbrıs Rum tarafının desantralize federasyon çözümünü nasıl gördüğüne ilişkin ayrıntılı bir mektubu BM, İngiltere ve AB’ye birkaç ay önce gönderdiği iddia edildi

Kıbrıs Rum tarafının, desantralize federasyon tipi bir çözümü nasıl gördüğüne ilişkin ayrıntılı bir öneriyi BM, İngiltere ve AB’ye ilettiği iddia edildi.

Kathimerini gazetesi, “Desantralize Çözüm Konusunda Öneri Sunuldu – BM, İngiltere ve AB Öneriye Hali Hazırda Sahip ve İnceliyorlar” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin, Kıbrıs Rum tarafının desantralize federasyon çözümünü nasıl gördüğüne ilişkin ayrıntılı bir mektubu BM, İngiltere ve AB’ye birkaç ay önce gönderdiğini iddia etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Kıbrıs Rum tarafının böyle bir mektup göndermesinin sebebinin, uluslararası toplumun, Kıbrıs Rum tarafının ne istediğini bilmediği şeklindeki eleştirileri olduğunu belirtirken İngiliz Yüksek Komiseri Stephan Lillie’in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda desantralize federasyon konusuna yaptığı açıklamaların Kıbrıs Rum tarafını şaşırtmamasının sebebinin de bu mektup olduğunu öne sürdü.

Kıbrıs Rum tarafının önerisinin Cenevre konferansından önce oluşturulduğunu ve akabinde de ilgili yerlere iletildiğini savunan gazete, konunun Rum müzakere grubu toplantısında da gündeme geldiğini, eski Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ise toplantıda; Kıbrıs Rum tarafının desantralize federasyon önerisini son Cenevre toplantısında vermiş olması gerektiğini söylediğini aktardı.

Gazete, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin nasıl başlayacağına ilişkin hali hazırda temaslar yapıldığını, bunlardan birinin de İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Sorunu Yetkilisi Ajay Sharma’nın Kıbrıs Rum müzakereciyle gerçekleştirdiği temaslar olduğunu belirtirken, Ağustos ayı sonlarında gazetede yer alan “Guterres çerçevesinin, çift şeklinde müzakere edilebilmelerine imkan sağlayacak şekilde, altı maddeden on maddeye çıkarılmasının düşünüldüğü” iddiasını yineledi.

Haberde, bu uygulama sonrasında “mülkiyetin toprakla veya garantilerin egemen eşitlikle paralel şekilde müzakere edilebilecekleri” iddia edilirken “diplomatik kaynakların; turizm, eğitim ve kültür gibi belli başlı konularda egemen eşitlik verilmesine olumsuz bakmadıkları ve yeni girişimin dengelenmesi adına konuya, Kıbrıslı Türklerin mülkiyet ortaklığı ve doğuştan gelen (inherent rights) hakları maddelerinin de girmesinin beklendiği” öne sürüldü.

Bu unsurun konfederasyona denk geldiği yönünde tepkilerin olduğunu da aktaran gazete, çıkmazın aşılması adına birçok kulis faaliyeti gerçekleştirilmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafının New York’a giderken fazla bir beklenti içerisinde olmayacağı yorumunda bulundu.