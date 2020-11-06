Rum tarafında resesyon tehlikesi büyük

Avrupa Komisyonu, yeni tip koronavirüs krizinin Rum ekonomisine etkisinin, Rum Maliye Bakanlığı’nın 2021 bütçesini hazırlarken temel aldığı tahmininden çok daha büyük olacağını değerlendiriyor.

Haravgi’nin haberine göre AB’nin dün yayınlanan güz dönemi tahminleri ile Rum Maliye Bakanlığı’nın tahminleri arasında çok büyük farklar bulunuyor.

AB, Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) 2020’de yüzde 6,2 azalması, 2021’de yüzde 3,7 iyileşme öngörürken; Rum Maliye Bakanlığı 2020’de yüzde 5,5 azalma, 2021’de yüzde 4,5 ve 2022’de yüzde 3,5 iyileşme öngörüyor. Yani AB Rum ekonomisinde Maliye Bakanlığı’nın öngördüğünden çok daha büyük resesyon ve iyileşmenin de daha ağır olacağını değerlendiriyor.

AB, işsizliğin 2020’de yüzde 8,2 artacağını, 2021’de yüzde 7,2’lik iyileşme olacağını öngörürken Maliye 2020’de yüzde 8 artış, 2021’de yüzde 7 iyileşme ve 2022’de yüzde 6 iyileşme bekliyor. Yani AB işsizliğin çok daha geniş ölçekte artacağını ve iyileşmenin daha ağır olacağını değerlendiriyor.

AB, Rum ekonomisinin 4 risk kaynağını da şu şekilde açıkladı: “Devlet ve özel sektörün büyük orandaki borcu. Kredi taksitlerinin ödenmesine getirilen moratoryumun bitiyor olması (bundan en çok turizm sektörü yararlanıyordu). Devletin özellikle Genel Sağlık Sistemi ile ilgili yükümlülüklerinin aktive edilmesi olasılığı. Kooperatiflerin tasfiyesi çerçevesinde Hellenic Bank’a verilen devlet teminatlarının aktive edilmesi olasılığı ve para-finans alanı için dolaylı olağanüstü durum riskleri.”