banner762
Renault-Megane-e-Tech EuroNCAP'ten tam not
Renault-Megane-e-Tech EuroNCAP'ten tam not
13 0
Elektrikte artık her ay ‘gizli zam’ tehlikesi
Elektrikte artık her ay ‘gizli zam’ tehlikesi
11 0
 
“Ülkede iş ahlakı kalmadı”
“Ülkede iş ahlakı kalmadı”
30 0
Bu nasıl vicdansızlık?
Bu nasıl vicdansızlık?
118 0
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
10 0
“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”
“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”
57 0
Elektrikte limit karmaşası
Elektrikte limit karmaşası
39 0
banner797
banner794

Rum tarafında koronadan ölenlerin sayısı güncellendi

banner476

banner714
Rum tarafında koronadan ölenlerin sayısı güncellendi
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın korona virüsünden ötürü hayatını kaybeden kişilerin sayısıyla ilgili olarak dün bir güncelleme yaptığı ve hayatını kaybedenlerin listesine 8 kişinin daha eklendiği haber verildi.
Buna göre, 4 Mart tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta korona virüsünden ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının 861 değil 869 olduğunu yazan Alithia gazetesi, dün hayatını kaybeden 4 kişiyle birlikte toplam sayısının 873’e ulaştığını ekledi
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.